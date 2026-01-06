Liceo Bambin Gesù: Riforma Ambiziosa per il Futuro Europeo

- PUBBLICITA -

Il Liceo Linguistico “Bambin Gesù” di San Severino Marche, custode di una tradizione educativa di oltre mezzo secolo, si proietta verso il futuro con un’ambiziosa riprogettazione della propria offerta formativa.

L’istituto, radicato nel tessuto marchigiano e animato dallo spirito delle Suore Convittrici del Bambin Gesù, si evolve per rispondere alle sfide di un mondo globalizzato e in rapida trasformazione, recependo le più recenti linee guida ministeriali e anticipando le esigenze del mercato del lavoro.

A partire dall’anno scolastico 2026-2027, il Liceo Linguistico assume la denominazione di “Liceo Linguistico Europeo Internazionale”, abbracciando il modello didattico quadriennale 4+2.

Questa scelta strategica mira a coniugare una solida base teorica umanistica e scientifica con un percorso di specializzazione post-diploma, intensificando le opportunità di accesso diretto a istituti ITS Academy (enti di Alta Specializzazione Tecnico Professionale) e a percorsi universitari.

Il nuovo Piano dell’Offerta Formativa (POF) si caratterizza per un approccio multidisciplinare e orientato allo sviluppo di competenze trasversali (soft skills) e professionalizzanti.

Oltre all’approfondimento delle discipline umanistiche fondamentali – italiano, storia, filosofia, latino – e delle materie scientifiche come matematica, il curricolo integrerà discipline chiave per l’interpretazione e l’azione nel contesto europeo e globale: diritto dell’Unione Europea, economia politica internazionale, diritto del lavoro internazionale.

La padronanza della lingua inglese è obbligatoria, unitamente allo spagnolo; una terza lingua, tra tedesco e francese, permetterà agli studenti di personalizzare il proprio percorso in base a interessi e aspirazioni.

La decisione, condivisa dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, si allinea con le riforme ministeriali volte a preparare gli studenti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro, sempre più competitivo e interconnesso.

Il modello 4+2, oltre a ottimizzare la durata degli studi secondari, facilita l’inserimento in percorsi di alta specializzazione, in settori strategici in cui la competenza linguistica e la conoscenza delle dinamiche internazionali rappresentano elementi imprescindibili.

Parallelamente, anche l’indirizzo delle Scienze Umane sarà oggetto di una profonda revisione, trasformandosi in un percorso quadriennale che, attraverso un curricolo innovativo, approfondirà tematiche pedagogiche, psicologiche e sociologiche, con particolare attenzione all’inclusione e alla gestione della disabilità.

Questa ambiziosa riprogettazione si inserisce nel più ampio contesto della Legge di Bilancio 2026, che introduce il “buono scuola” per l’istruzione paritaria, rappresentando un supporto concreto alle scelte delle famiglie.

Per garantire la qualità e l’efficacia del progetto, è stato istituito un Comitato Tecnico-Scientifico, coordinato dal professor Elio Carfagna, che affiancherà la Dirigente Scolastica, Suor Carla Oliva Pallotto, nel processo di innovazione e sviluppo dell’offerta formativa.