Locanda Centimetro Zero: 10 anni di inclusione e resilienza.

Dieci anni di resilienza, innovazione sociale e profondo impatto sul territorio: la Locanda Centimetro Zero, incastonata nel cuore rurale di Pagliare del Tronto, Ascoli Piceno, celebra un decennio di impegno verso l’inclusione e la valorizzazione delle persone. Nata nel 2015 dalla visione lungimirante di Emidio Mandozzi e Roberta D’Emidio, l’esperienza si è evoluta in un ristorante sociale di riferimento, un vero laboratorio di vita dove giovani con disabilità intellettive trovano spazio per formarsi, lavorare, crescere e sviluppare il proprio potenziale.La Locanda Centimetro Zero non è semplicemente un ristorante; è un ecosistema complesso e integrato che fonde agricoltura sostenibile, formazione professionale, cultura e comunità. La filiera corta si traduce nella coltivazione diretta di ortaggi e prodotti locali, testimoniando un modello di agricoltura inclusiva che riduce l’impatto ambientale e rafforza il legame con il territorio. Questo approccio olistico si estende a iniziative culturali – convegni tematici, rievocazioni delle tradizioni contadine, eventi che promuovono il patrimonio locale – e si è guadagnato il prestigioso riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato l’importanza di progetti come Centimetro Zero nel suo discorso di fine anno del 2019.Il 2020 ha portato con sé un’esperienza indimenticabile: la visita in Vaticano, un momento di profonda emozione e un’occasione per condividere la filosofia inclusiva di Centimetro Zero con un pubblico internazionale. La celebrazione del decennale ha visto la partecipazione di cooperative sociali da tutta Italia, riunite per il convegno “Il Bello di Fare: Fare Insieme, Fare Bene, Fare Sapere”, un’occasione per rafforzare la rete di relazioni consolidate nel tempo e per condividere buone pratiche nel campo dell’inclusione lavorativa.La Locanda si avvale del supporto e dell’ispirazione di figure di spicco nel mondo della gastronomia e della cultura, come lo chef Massimo Bottura e la giornalista Natasha Stefanenko, oltre al costante sostegno di associazioni di riferimento come Slow Food e Gambero Rosso.”La nostra missione,” spiega Roberta D’Emidio, co-fondatrice della Locanda, “è creare percorsi attivi e dinamici che permettano a ciascun giovane di esprimere al meglio le proprie capacità, superando barriere e raggiungendo obiettivi personali. Crediamo profondamente nella diversità e nel valore intrinseco di ogni individuo. La nostra esperienza dimostra che le differenze non sono un ostacolo, ma una ricchezza da coltivare.”Il futuro si prospetta ancora più ambizioso: “Centimetro Zero al Quadrato”, un nuovo ristorante previsto nel cuore di Ascoli Piceno nel 2026, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e di espansione del progetto. È un sogno che si concretizza grazie all’impegno di chi ha creduto e continua a credere che l’inclusione sia la più autentica forma di libertà e il fondamento di una società più giusta e accogliente. Un luogo dove il confine tra “noi” e “loro” si dissolve, lasciando spazio all’incontro, alla collaborazione e alla reciproca valorizzazione.