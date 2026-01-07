Lotteria Italia: poche vincite nelle Marche, Lazio la regione più fortunata.

- PUBBLICITA -

La tradizionale estrazione della Lotteria Italia ha delineato un panorama di vincite distribuito in modo disomogeneo sul territorio nazionale, lasciando le Marche con un bottino considerevolmente inferiore alle aspettative, se paragonato all’entusiasmo suscitato l’anno precedente da un biglietto da 2,5 milioni venduto a Pesaro.

L’evento, trasmesso durante la popolare trasmissione “Affari tuoi” su Rai 1, ha visto il Lazio assorbire la maggior parte dei premi di prima categoria, evidenziando una concentrazione geografica delle fortune.

Il risultato marchigiano, pur non azzerando le opportunità di guadagno per i fortunati giocatori, si attesta a un modesto 1,5% dell’ammontare complessivo di 22,6 milioni di euro, equamente ripartito su 301 biglietti vincenti in tutta Italia.

La ripartizione dei premi all’interno delle Marche rivela una distribuzione geografica variabile, con alcune province – Ascoli Piceno e Pesaro – rimaste completamente escluse dalla sfera della vincita.

La provincia di Ancona si distingue come la più generosa in termini di premi di seconda categoria, con un biglietto venduto nella città capoluogo che ha regalato la somma di 100.000 euro.

Un premio di pari importo, seppur meno consistente, ha sorriso a fortunati possessori di biglietti provenienti da Senigallia e Numana, nella terza categoria.

Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano, ha anch’essa celebrato due vincitori di 50.000 euro, dimostrando una concentrazione di fortuna in alcune aree specifiche del territorio.

A completare il quadro, due premi di quarta categoria da 20.000 euro ciascuno, hanno arricchito le comunità di Numana e Cingoli, testimoniando come anche somme inferiori possano generare gioia e cambiamento nelle vite dei vincitori.

Al di là delle cifre e delle classifiche, l’estrazione della Lotteria Italia rappresenta un momento di attesa e speranza per milioni di italiani, un rituale che alimenta il sogno di un cambiamento radicale, anche se, come dimostrano i risultati, le possibilità rimangono statisticamente esigue.

Il caso del biglietto da 2,5 milioni venduto a Pesaro l’anno precedente rimane un’eccezione che acuisce la delusione per chi, quest’anno, ha visto il proprio sogno infrangersi.