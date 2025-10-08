Luisa Patzan: un viaggio dal Guatemala all’impegno per la pace

Luisa Patzan, giovane donna proveniente da una numerosa famiglia in un villaggio guatemalteco segnato dalla povertà, ha trovato in Sulla Strada ODV un supporto fondamentale che le ha permesso di sfuggire a condizioni di lavoro pericolose e di intraprendere un percorso di emancipazione.

Grazie all’associazione e all’accoglienza del Comune di Ancona nell’ambito del progetto “Adotta un Popolo”, Luisa ha potuto dedicarsi agli studi, qualificandosi come infermiera e contribuendo ora, con la sua professionalità, al funzionamento di un centro medico inaugurato da Sulla Strada onlus.

La sua testimonianza, un racconto di resilienza, riscatto sociale e profonda umanità, ha illuminato le aule scolastiche e la sala consiliare del Comune di Ancona, risvegliando coscienze e stimolando una riflessione profonda.

Luisa è in Italia per partecipare all’VIII Assemblea ONU dei Popoli in programma ad Assisi, un evento che si affianca alla tradizionale Marcia per la Pace Perugia-Assisi, due iniziative che incarnano la speranza di un futuro più giusto e pacifico.

Accolta e accompagnata dal presidente del Consiglio comunale Simone Pizzi e dalla consigliera Silvia Fattorini, Luisa ha incontrato studenti e docenti presso le scuole Donatello e Savoia, invitandoli a trasformare le proprie città in laboratori di pace, promuovendo una cultura della cura, non solo verso il prossimo ma anche verso l’ambiente che ci circonda.

L’incontro pubblico nella sala consiliare, intitolato “Il riscatto dei poveri, un’esperienza dal Guatemala”, ha offerto un’occasione per riflettere su come l’impegno concreto a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione possa generare un cambiamento profondo e duraturo.

Il presidente Pizzi, che rappresenterà il Comune all’Assemblea ONU, ha sottolineato come la solidarietà sia un valore fondante dell’identità di Ancona, una città che aspira a essere ponte di dialogo tra le culture e promotrice di pace.

In un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, Ancona rinnova il suo impegno a sostenere la dignità umana e a promuovere la giustizia, guardando con particolare attenzione alle sofferenze dei popoli di Ucraina, Gaza, Medio Oriente e Sudan.”Costruire il futuro”, ha concluso il presidente Pizzi, “significa ascoltare voci lontane che ci parlano da vicino, intrecciando memoria, coscienza e responsabilità”.

Questo incontro, auspica, possa essere un seme di speranza, un invito alla corresponsabilità e una promessa di pace disarmata, una pace che scaturisce dalla fiducia reciproca e dalla forza morale della verità, non dall’equilibrio del potere.

Un futuro che non si costruisce con le armi, ma con la cura, l’ascolto e la condivisione dei valori umani più alti.