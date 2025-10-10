Un’esperienza formativa di profonda risonanza ha illuminato la scuola Montessori di Castelferretti (Ancona) martedì 7 ottobre.

Gli studenti delle terze classi hanno avuto l’opportunità unica di ascoltare la testimonianza di Luisa Patzanm, un’infermiera guatemalteca di 28 anni, la cui storia personale incarna una straordinaria parabola di resilienza, impegno sociale e trasformazione.

Luisa è nata nel cuore di El Edén, un piccolo villaggio immerso nel tessuto sociale e culturale del Guatemala.

La sua infanzia, seppur temprata dalle difficoltà economiche e dalle responsabilità premature, ha lasciato un’impronta indelebile.

Già a quattro anni, come molti bambini nella sua comunità, è stata catapultata nel mondo del lavoro, costretta a partecipare alla produzione artigianale di petardi – un’attività pericolosa che sfruttava la sua piccola statura per manipolare polvere da sparo, un materiale intrinsecamente rischioso e inquinante.

L’immagine delle mani macchiate di fuliggine, nonostante i tentativi di pulizia, presentatasi al suo primo giorno di scuola, è diventata una potente metafora della sua condizione, un simbolo tangibile del percorso che l’avrebbe condotta verso un futuro diverso.

La sete di conoscenza e l’aspirazione a un destino migliore si sono manifestate precocemente.

A cinque anni, spinta da un’incontenibile curiosità e dal desiderio di emanciparsi, Luisa ha implorato il padre di iscriverla alla scuola elementare situata nel villaggio vicino di Cerro La Granadilla.

Superando ostacoli e pregiudizi, si è dedicata allo studio, completando il ciclo delle elementari e medie con risultati eccellenti.

La sua attitudine naturale e il suo interesse per il campo sanitario si sono rivelati durante le missioni mediche annuali, attirando l’attenzione del dottor Andrea Sansonetti, capo missione, il quale ha compreso e sostenuto il suo potenziale, finanziandone gli studi in un istituto infermieristico.

Oggi, Luisa Patzanm è un punto di riferimento per la sua comunità, responsabile del poliambulatorio costruito accanto alla scuola che un tempo rappresentava la porta verso una vita più dignitosa.

La sua storia, intessuta di sacrificio, determinazione e riscatto, offre un monito e un esempio concreto di come l di e gli e il sostegno all’istruttivo travolgono e civile.

civilizzatore.

L’incontro con Luisa Patzanm, come sottolinea l’assessore comunale alla scuola, l’aggiunge, l’calcolatrici, offre una finestrao el’incontroo.

lontano.

l’equilibrio.

l’est.

uccidere.

l trascendentale.

numo.

l.

uccitano.