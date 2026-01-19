LumbeLumbe: 22° Corso di Cooperazione Internazionale e Volontariato

- PUBBLICITA -

Il percorso di formazione alla solidarietà e alla cooperazione internazionale, promosso da LumbeLumbe, un’associazione di volontariato con radici consolidate a Roma e una presenza attiva a Fermo, riprende il suo iter, proponendo un’occasione unica di approfondimento e crescita personale.

Questo corso, giunto alla ventiduesima edizione, si configura come un ponte tra la consapevolezza teorica e l’azione concreta, rivolgendosi a un pubblico ampio e diversificato, desideroso di comprendere le sfide del mondo contemporaneo e di contribuire a costruire un futuro più equo e sostenibile.

L’edizione 2024 si articola in un ciclo di incontri online, distribuiti dal 5 febbraio al 10 maggio, ogni mercoledì dalle 18 alle 20.

A guidare i partecipanti saranno professionisti di spicco: docenti universitari con una solida esperienza nel campo dell’antropologia dello sviluppo, dell’economia globale, della politica internazionale e della tutela dei diritti umani, affiancati da missionari e volontari che condivideranno testimonianze dirette, frutto di esperienze vissute in Paesi a basso e medio reddito (Pbmr).

Queste narrazioni, intense e concrete, offriranno una prospettiva privilegiata sulle realtà locali, superando i confini di una visione puramente accademica.

L’obiettivo primario del corso non si limita alla trasmissione di nozioni teoriche.

Si propone di stimolare una riflessione critica sulle cause profonde delle disuguaglianze globali, di promuovere un cambiamento di paradigma nel modo di intendere la solidarietà, incoraggiando un modello di vita improntato al rispetto reciproco e all’impegno civico.

Il percorso mira a fornire gli strumenti necessari per decodificare le complesse dinamiche che caratterizzano il panorama internazionale, analizzando le sfide ambientali, sociali, economiche e politiche che affliggono i Paesi più vulnerabili.

Il valore aggiunto di questa ventiduesima edizione risiede nell’opportunità di trasformare la conoscenza acquisita in azione.

Nei mesi di luglio e agosto, i partecipanti potranno candidarsi per partecipare a un’esperienza di volontariato formativo direttamente sul campo, in uno dei Paesi partner di LumbeLumbe: Angola, Etiopia, Congo, Brasile.

Queste immersioni interculturali rappresentano un’occasione irripetibile per mettere in pratica le competenze acquisite, contribuire attivamente a progetti di sviluppo locale e creare legami duraturi con le comunità ospitanti.

L’iniziativa sottolinea come la cooperazione internazionale non sia solo un dovere morale, ma anche un investimento nel futuro, un motore di progresso sociale e culturale.

La capacità di comprendere le interconnessioni globali, di sviluppare empatia e di agire con responsabilità sono competenze sempre più cruciali per affrontare le sfide del XXI secolo.

Le iscrizioni, aperte fino al 28 gennaio, invitano chiunque senta l’urgenza di contribuire a un mondo più giusto e solidale a cogliere questa preziosa opportunità di formazione e di crescita personale.

Un’occasione per uscire dalla propria comfort zone e abbracciare un impegno concreto verso la costruzione di un futuro sostenibile per tutti.