Lupus Clinic Lucia Manfredi: un faro di speranza ad Ancona.

Ad Ancona, un faro di speranza si accende nel panorama della ricerca e della cura delle malattie autoimmuni: la Lupus Clinic Lucia Manfredi, una struttura all’avanguardia dedicata allo studio e al trattamento del Lupus Eritematoso Sistemico (LES).

Nata dal profondo dolore e dal desiderio di perpetuare l’eredità di una figura eccezionale, la Clinica si pone sotto l’egida del Gruppo LES Italiano ODV, incarnando un impegno tangibile nella lotta contro una patologia complessa e spesso debilitante.

Il suo concepimento affonda le radici in una perdita tragica.

Un anno fa, il sabato mattina di un giorno fatidico, Ancona fu scossa dalla scomparsa prematura della dottoressa Lucia Manfredi, brillante medico della Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, e del marito, Diego Duca, soccorritore del 118 di Perugia.

Un incidente stradale, una collisione improvvisa che ha spezzato due vite e lasciato un figlio orfano e una comunità addolorata.

La dinamica – l’auto della dottoressa Manfredi, in sosta, investita violentemente da un veicolo incontrollato con conseguente fuga di metano – ha amplificato il dolore e l’incredulità collettiva.

Lucia Manfredi non era semplicemente un medico; era una guida, un punto di riferimento per colleghi e infermieri, una voce autorevole e appassionata nella ricerca e nel trattamento delle malattie autoimmuni.

Il Lupus Eritematoso Sistemico, in particolare, aveva catalizzato la sua dedizione, la sua ricerca incessante di soluzioni innovative e terapie più efficaci.

Il suo contributo, riconosciuto a livello nazionale, trascendeva la mera competenza medica, fondandosi su un profondo senso di umanità e una capacità unica di comunicare e trasmettere conoscenze.

La creazione della Lupus Clinic rappresenta un atto di memoria e un investimento nel futuro.

La Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, desiderosa di onorare la sua memoria in modo concreto, ha concepito questa struttura non solo come un Centro di Eccellenza Medica, equipaggiato con le più moderne tecnologie e competenze specialistiche, ma anche come un’Unità di Servizio che rifletta i valori umani e professionali che Lucia ha sempre incarnato: compassione, dedizione, rigore scientifico e attenzione al paziente.

Il professor Gianluca Moroncini, direttore della Clinica Medica, ha espresso con commozione la volontà di dedicare il nuovo Centro a Lucia Manfredi, sottolineando il suo impatto positivo sull’ambiente lavorativo e la sua capacità di ispirare gli altri con il suo esempio.

La Lupus Clinic si propone di essere un punto di riferimento non solo per i pazienti LES e le loro famiglie, ma anche per i professionisti sanitari, promuovendo la ricerca, la formazione e la condivisione di conoscenze.

L’attivazione della Clinica sarà accompagnata da un ciclo di eventi scientifici e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di informare e diffondere consapevolezza sulle malattie autoimmuni e sulla necessità di una diagnosi precoce e di un trattamento adeguato.

A distanza di un anno dalla sua scomparsa, l’immagine e l’eredità di Lucia Manfredi continuano a vivere nei corridoi dell’ospedale, nelle storie dei colleghi e nelle speranze dei pazienti, incarnando un simbolo di impegno, competenza e umanità che illumina il cammino verso un futuro più sano e sereno.

La Lupus Clinic Lucia Manfredi è un testamento duraturo alla sua vita, un faro di speranza che guida la ricerca e la cura, onorando la sua memoria con un impegno continuo e concreto.