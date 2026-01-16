Macerata Feltria: Inaugurato il Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco

- PUBBLICITA -

L’attesa, protrattasi per quasi tre decenni, è finalmente giunta a compimento: oggi Macerata Feltria, in provincia di Pesaro e Urbino, celebra l’inaugurazione del suo nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia, a cui hanno presenziato il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, rappresentanti delle istituzioni civili e militari e figure chiave del territorio, segna un punto di svolta cruciale per la sicurezza di una comunità che ha a lungo sofferto la mancanza di una struttura di soccorso efficiente e tempestiva.

L’inaugurazione non è semplicemente l’apertura di un edificio, ma simboleggia un impegno concreto del Governo nei confronti delle aree interne, spesso penalizzate da infrastrutture carenti e da una maggiore vulnerabilità in caso di calamità naturali.

Il Sottosegretario Prisco ha sottolineato come i Vigili del Fuoco rappresentino un baluardo imprescindibile per la protezione dei cittadini, soprattutto in contesti complessi e remoti, dove la prontezza e l’efficacia dell’intervento sono fattori determinanti per la salvaguardia di vite umane e beni.

Il Governo, consapevole della loro importanza strategica, sta implementando un piano ambizioso volto a potenziare organici, mezzi e strutture, concentrando gli sforzi sulla prevenzione e sull’incremento della capacità di risposta in situazioni di emergenza.

Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha espresso profonda soddisfazione per il completamento del progetto, che ha personalmente seguito nel suo iter istituzionale, sottolineando come l’inaugurazione rappresenti una vittoria per l’intera comunità maceratese.

L’annuncio di un riavvio dei lavori, espresso pubblicamente nel settembre esatto del 2023, ha trovato piena conferma con questo evento, testimoniando la determinazione e la capacità di realizzare obiettivi a lungo desiderati.

Il raggiungimento di questo traguardo è frutto di una complessa sinergia che ha visto il coinvolgimento di diversi attori istituzionali: il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del Demanio, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Macerata Feltria, e l’impegno congiunto del Governo Meloni e della giunta Acquaroli.

La finalizzazione di opere incompiute, come questa, costituisce un atto di responsabilità verso il passato, una necessità impellente per colmare il divario infrastrutturale ereditato e generare un reale, duraturo sviluppo, in particolare nelle aree interne, che necessitano di un investimento mirato e costante.

L’opera non si limita a fornire un servizio di soccorso, ma crea un effetto moltiplicatore, incentivando la sicurezza, stimolando l’economia locale e rafforzando il senso di comunità, elementi essenziali per la crescita sostenibile e la resilienza del territorio.

La nuova struttura si pone quindi come un tassello fondamentale di un piano più ampio volto a riqualificare le aree interne, contrastando lo spopolamento e promuovendo la loro vitalità.