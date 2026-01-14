Macerata, Funari: Inizia il processo per la morte di Paradisi

- PUBBLICITA -

Davanti alla Corte d’Assise di Macerata si è inaugurato oggi un processo che investe la comunità intera, quello relativo a Claudio Funari, imputato per la tragica sequenza di eventi che il 23 dicembre 2024 ha spezzato la vita di Renzo Paradisi, 75 anni, e ha lasciato la moglie, Maria Antonietta Giacomozzi, profondamente segnata.

L’accusa, formulata dal procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno, Umberto Monti, configura un quadro di violenza premeditata e deliberata, con l’imputato accusato di omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della moglie, e ulteriori capi d’imputazione che includono violenza privata, ostacolo all’accesso ai soccorsi e tentato incendio doloso.

La gravità del quadro accusatorio è accentuata dall’applicazione di circostanze aggravanti che, se provate, potrebbero incidere significativamente sulla pena: la premeditazione, che suggerisce un piano elaborato a monte dell’azione; i futili motivi, elemento che denota una sproporzione tra la presunta causa scatenante e la violenza perpetrata; e, soprattutto, la minorata difesa delle vittime, entrambe persone anziane e quindi particolarmente vulnerabili.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Olindo Dionisi, ha immediatamente tentato di delineare una narrazione alternativa, richiedendo una perizia sulla pericolosità sociale dell’imputato, istanza che la Corte ha respinto.

L’avvocato ha espresso forti dubbi sulla ricostruzione dell’accusa, sostenendo che l’azione non possa essere interpretata come un omicidio volontario, né tantomeno come un atto premeditato e plurioffeso.

Un elemento cruciale, su cui la difesa intende focalizzare l’attenzione, riguarda la natura e l’origine delle tracce di sangue rinvenute in diversi ambienti dell’abitazione, un capannone adibito a residenza provvisoria.

La Corte si è riservata la decisione sulla richiesta di un nuovo accertamento tecnico, un atto che potrebbe risultare determinante per l’evoluzione del processo.

L’avvocato di parte civile, Mauro Gionni, ha invece sottolineato la gravità della vicenda, evidenziando il profondo trauma subito da Maria Antonietta Giacomozzi, ancora scossa dall’esperienza del bussare alla porta, preludio di un’aggressione brutale.

L’evento, a suo dire, si configura come una premeditata violazione del diritto alla sicurezza e alla tranquillità familiare.

Il processo entrerà nella fase testimoniale il 28 gennaio, momento in cui emergeranno le prime testimonianze dirette, volte a ricostruire la dinamica dei fatti e a chiarire i moventi che hanno portato a questa tragica vicenda.

L’udienza si preannuncia cruciale per comprendere la complessità del rapporto tra imputato e vittime e per fare luce sulle circostanze che hanno condotto a un evento così drammatico, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale.

La ricerca della verità e della giustizia si fa strada tra le testimonianze, le perizie e le argomentazioni delle parti, in un contesto di profonda commozione e attesa.