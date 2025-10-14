Macerata Humanities Festival: Dialoghi, Cultura e Ricerca tra Arte e Sapere

Il Macerata Humanities Festival, riconoscimento prestigioso con l’assegnazione della Medaglia del Presidente della Repubblica, si configura come un crocevia intellettuale di rilevanza nazionale, animato da un’intensa attività che si protrae fino al 17 ottobre.

L’iniziativa, nata sotto l’egida dell’Università di Macerata, offre un panorama stimolante di oltre cinquanta eventi, che spaziano dalla riflessione teorica alla performance artistica, dalla ricerca accademica alla divulgazione culturale.

Un elemento distintivo del Festival è la sua vocazione multidisciplinare.

Lungi dall’essere un mero contenitore di eventi, il Festival si pone come un terreno fertile per il dialogo tra diverse discipline umanistiche, promuovendo un approccio olistico alla conoscenza.

L’edizione corrente è particolarmente ricca di spunti di riflessione, focalizzandosi sull’importanza del dialogo come strumento di comprensione reciproca e di crescita intellettuale.

Mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre saranno giorni cruciali, segnati da “Books UP! – I libri delle University Press”, un’occasione unica per esplorare il panorama dell’editoria accademica italiana, un settore spesso sottovalutato ma cruciale per la produzione di ricerca originale e innovativa.

L’evento, che si terrà al Casb – Sala Sbriccoli, non si limita alla mera esposizione di volumi, ma offre un vero e proprio percorso attraverso le tematiche più innovative e i contributi più significativi provenienti dai diversi ambiti del sapere.

La mostra “Scrittori in dialogo sulle traduzioni”, la bibliografia interdisciplinare “La forza del dialogo” e l’Expo Libri rappresentano un invito a superare le barriere linguistiche e disciplinari, favorendo un confronto costruttivo e stimolante.

La tavola rotonda “Libri in conversazione: le parole per dialogare”, con la guida esperta del giornalista Vincenzo Varagona, promette di svelare le dinamiche complesse che regolano il processo di traduzione e la sua influenza sulla comprensione culturale.

Il contributo attivo dei cinque dipartimenti universitari arricchisce ulteriormente il programma, con laboratori dedicati ai diritti umani, workshop che fondono matematica e design, dibattiti sull’etica dell’intelligenza artificiale, presentazioni di ricerche medievali e incontri dedicati al teatro classico, testimonianza della vitalità della ricerca accademica maceratese.

La varietà di questi appuntamenti sottolinea la volontà del Festival di coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, offrendo spunti di riflessione per tutti i livelli di competenza e interesse.

Gli eventi serali si preannunciano altrettanto intensi.

La Compagnia Raccontar con Arte porta in scena “Il Critone” di Platone al Teatro della Filarmonica, invitando il pubblico a confrontarsi con le questioni fondamentali della giustizia e della moralità.

Il dialogo “Trasformare il dolore per rinnovare la vita”, che vedrà il rettore John McCourt, Gino Cecchettin e Barbara Poggio confrontarsi su temi profondi ed esistenziali, sarà arricchito dagli intermezzi musicali di Elena Mil, giovane talento emergente vincitrice di Musicultura 2025, che ne esalterà la suggestione emotiva.

Il Macerata Humanities Festival si configura, dunque, come un’esperienza culturale complessa e stimolante, un faro di intelligenza e creatività in grado di illuminare il percorso verso un futuro più consapevole e ricco di significato.