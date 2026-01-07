Macerata: Luci, Magia e Natura sul Sentiero delle Acque

- PUBBLICITA -

Un’oasi di luce e meraviglia si dispiegherà nel cuore del territorio maceratese questo fine settimana, con un’apertura speciale delle luminarie e del suggestivo “Paese dei Balocchi” lungo il celebre sentiero delle acque di Pieve Torina.

Sabato e domenica, dalle ore 16 alle 20, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza sensoriale unica, un connubio armonioso tra natura e arte luminosa.

L’incanto della neve, che ha recentemente avvolto il paesaggio, promette di amplificare ulteriormente la magia natalizia, trasformando il percorso kneipp in un vero e proprio quadro vivente.

L’atmosfera sarà pervasa da una luce soffusa che dialoga con i riflessi argentei dei fiocchi, creando un’esperienza indimenticabile.

“Il nostro obiettivo è offrire a tutti l’opportunità di abbracciare la bellezza di questo luogo,” dichiara il sindaco Alessandro Gentilucci.

“Sia per chi già conosce e ama il sentiero, sia per chi desidera scoprirne le sue peculiarità, vogliamo rendere accessibile un’esperienza che nutre l’anima e risveglia lo spirito di festa.

“Il sentiero delle acque, un percorso kneipp immerso in un bosco rigoglioso attraversato dal torrente Sant’Angelo, ha registrato, durante le festività, un afflusso di visitatori eccezionale, superando ogni previsione.

Questo successo testimonia la sua capacità di attrarre un pubblico ampio e diversificato, alla ricerca di un contatto autentico con la natura e di un’alternativa alle tradizionali celebrazioni natalizie.

Oltre all’aspetto ludico e spettacolare, il percorso kneipp rappresenta un’occasione per riscoprire l’importanza del benessere fisico e mentale, attraverso l’immersione in un ambiente naturale stimolante e rigenerante.

L’acqua, elemento centrale del percorso, simboleggia la purificazione, la rinascita e la connessione con le proprie radici.

L’apertura straordinaria di questo fine settimana si configura quindi come un gesto di accoglienza e di condivisione, un invito a celebrare la bellezza del territorio maceratese e a riscoprire il significato profondo del Natale, lontano dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana.

Un’occasione per rallentare, ascoltare il respiro della natura e lasciarsi avvolgere dalla magia di un luogo incantato.