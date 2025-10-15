Macerata, un lascito prezioso per lo sport e la sicurezza.

Un gesto di generosità inattesa e profondamente radicato nel senso civico ha arricchito il Comune di Macerata, grazie al lascito testamentario di una sua illustre, seppur riservata, cittadina.

Deceduta a giugno, la benefattrice, desiderando rimanere nell’anonimato, ha lasciato in eredità due anelli e una collana in oro, impreziositi da brillanti, esprimendo la ferma volontà che il ricavato della loro dismissione fosse interamente destinato all’acquisto di attrezzature sportive di qualità e, qualora possibile, all’installazione di un defibrillatore avanzato, da collocare all’interno dello stadio Helvia Recina, cuore pulsante dell’attività sportiva locale.

Questo atto di profonda umanità, più che un semplice trasferimento di beni materiali, rappresenta un vero e proprio testamento di affetto e preoccupazione per il benessere della comunità.

Come sottolineato dall’assessore al Patrimonio, Andrea Marchiori, “il gesto della signora eleva il concetto stesso di patrimonio comunale, estendendolo a valori intangibili come la solidarietà, l’attenzione alla sicurezza e la promozione di uno stile di vita sano e attivo.

È un esempio luminoso di come, anche attraverso l’atto del distacco, si possa rafforzare il legame con il territorio e contribuire a plasmare un futuro più sicuro e prospero per le generazioni a venire.

”L’amministrazione comunale, con la dovuta sollecitudine, ha incaricato professionisti del settore orologeria e gemmologia per una valutazione accurata e certificata dei gioielli, al fine di massimizzare il ricavato dalla vendita.

La somma ottenuta sarà diligentemente impiegata per l’acquisto di attrezzature sportive innovative, rispondenti ai più elevati standard di sicurezza e performance, e per la predisposizione di un defibrillatore automatico esterno (DAE), strumento salvavita essenziale in un contesto come quello dello stadio, dove la presenza di un numero considerevole di persone richiede una prontezza di intervento ottimale.

In segno di profonda gratitudine e per onorare la memoria della benefattrice, la Giunta comunale ha deliberato l’erezione di una targa commemorativa, un monumento permanente che testimoni il suo nobile gesto e ispiri altri cittadini a seguire il suo esempio di generosità e impegno sociale.

L’installazione della targa avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione formale dell’erede della donatrice, nel rispetto delle sue prerogative e per garantire la massima trasparenza e correttezza nell’attuazione di questa significativa iniziativa.

Il gesto, lungi dall’essere un evento isolato, si configura come un invito a riflettere sul valore del bene comune e sulla responsabilità individuale di contribuire al miglioramento della qualità della vita della comunità.