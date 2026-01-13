Maiolati Spontini, indagine sull’improvvisa morte di una donna

- PUBBLICITA -

La comunità di Maiolati Spontini è scossa da un evento tragico: la scoperta del corpo di una donna di 63 anni, avvenuta nella sua abitazione.

La Procura della Repubblica di Ancona, guidata dal pubblico ministero Marco Pucilli, ha prontamente avviato un’indagine preliminare, formalmente un fascicolo per omicidio colposo a carico di persone attualmente sconosciute, per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna.

L’immediata disposizione dell’autopsia sul corpo rappresenta una misura indispensabile per accertare con certezza le cause del decesso e dissipare ogni possibile ambiguità.

Le prime osservazioni sul corpo hanno evidenziato la presenza di ecchimosi al collo, anomalie che necessitano di un’analisi approfondita da parte del medico legale.

Queste lesioni potrebbero essere ipostasi, fenomeni post-mortem caratterizzati dalla formazione di macchie violacee dovute alla stasi del sangue.

Tuttavia, non è escluso che possano rivelare un’origine traumatica, e pertanto si rende imprescindibile escludere con assoluta certezza la possibilità di un’aggressione.

La salma è stata quindi sottoposta a sequestro, al fine di preservare l’integrità dei reperti e garantire la corretta esecuzione delle indagini medico-legali.

L’ispezione della scena del crimine non ha rilevato segni di effrazione, il che suggerisce che l’accesso all’abitazione potrebbe essere avvenuto in assenza di violenza esterna.

Gli investigatori stanno ora conducendo un’indagine a 360 gradi, concentrandosi anche sulla storia clinica della donna.

L’obiettivo è quello di stabilire se la vittima soffrisse di patologie preesistenti che potrebbero aver contribuito al decesso, escludendo o confermando possibili cause naturali.

Il figlio, che ha ritrovato la madre senza vita intorno alle 12:30 di ieri mattina, è stato naturalmente ascoltato e la sua testimonianza rappresenta un elemento chiave per la ricostruzione della vicenda.

La donna è stata trovata indumentata con un pigiama, nel suo letto, suggerendo un decesso sopraggiunto durante il sonno, ipotesi che dovrà essere verificata dall’analisi medico-legale.

L’indagine è ancora nella sua fase iniziale e ogni pista è al vaglio degli inquirenti, che si adoperano per fare piena luce sulla dinamica di questi eventi e offrire risposte alla famiglia e alla comunità.