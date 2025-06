Mancini scende in campo: Jesi dice no all’amianto

La voce di Roberto Mancini, figura emblematica del calcio italiano, si erge come un grido di allarme in difesa della comunità di Jesi, innescando una mobilitazione popolare contro un progetto che rischia di compromettere irrimediabilmente la qualità della vita e la salvaguardia ambientale. La polemica, espressa attraverso un messaggio sui social media, trascende la sfera sportiva per abbracciare una questione di profonda rilevanza sociale: l’opposizione allo smaltimento dell’amianto, un materiale notoriamente cancerogeno, sul territorio jesino.La proposta di Edison, ovvero la realizzazione di un impianto per il trattamento dell’amianto, solleva preoccupazioni legittime e diffuse. Non si tratta semplicemente di un contrasto verso un’iniziativa specifica, ma di una presa di posizione a favore di un modello di sviluppo sostenibile, che metta al centro la salute pubblica e la tutela dell’ambiente, piuttosto che interessi economici a breve termine. La comunità locale teme conseguenze devastanti, che vanno ben oltre il mero impatto sanitario diretto, estendendosi a ripercussioni sull’ecosistema, sulla qualità dell’aria e sull’immagine stessa della città.Il corteo, previsto per le 17:30 da Portavalle e diretto verso Piazza della Repubblica, rappresenta il culmine di una battaglia che l’Assemblea permanente No Edison combatte da mesi. Un’assemblea che incarna la resilienza e la determinazione di una popolazione che non intende rassegnarsi a un destino imposto dall’alto. L’evento non è solo una manifestazione di dissenso, ma un atto di civica responsabilità, un esercizio di democrazia partecipativa volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e a chiedere conto alle istituzioni.L’intervento di Mancini, un figlio della città, amplifica il messaggio di resistenza, trasformandolo in un simbolo di speranza e di unità. Il suo appello alla partecipazione di massa non è un semplice invito a marciare, ma un’esortazione a riappropriarsi del proprio diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro. “Jesi non si svende, Jesi si difende,” recita il motto della mobilitazione, un grido di orgoglio e di appartenenza che risuona forte nel cuore della comunità. La vicenda solleva interrogativi cruciali sul ruolo delle aziende, sulla necessità di valutazioni di impatto ambientale rigorose e trasparenti, e sulla priorità da attribuire alla tutela della salute collettiva rispetto al profitto. La battaglia di Jesi non è solo una questione locale, ma un monito per tutti i territori che si trovano ad affrontare sfide simili, un invito a difendere il proprio futuro con coraggio e determinazione. La mobilitazione rappresenta un’occasione per riaffermare un principio fondamentale: la dignità umana è inviolabile e la salute pubblica non è negoziabile.