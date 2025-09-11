Marcelli, chiuso locale per droga: quindici giorni di sospensione.

In seguito a un recente ritrovamento di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, all’interno di un locale di Marcelli di Numana, le autorità di polizia hanno attivato un provvedimento amministrativo restrittivo, eseguito dalla Polizia di Stato.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, in virtù dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi in Materia di Pubblica Sicurezza (TULPS), ha ordinato la sospensione dell’attività del locale per un periodo di quindici giorni, a partire dalla data di ieri.

La decisione, lungi dall’essere una misura sanzionatoria volta a punire il titolare, si configura come un atto precauzionale e preventivo, volto a salvaguardare interessi collettivi di primaria importanza, quali la sicurezza pubblica, la tutela dell’ordine costituito e la salvaguardia della salute dei cittadini.

L’obiettivo primario è quello di evitare la reiterazione di episodi simili, preservando la tranquillità e l’incolumità della comunità.

Questo tipo di intervento amministrativo riflette una sensibilità crescente delle forze dell’ordine verso la necessità di una gestione proattiva dei rischi sociali connessi alla diffusione di sostanze illecite.

Parallelamente a questo intervento, le attività di controllo del territorio hanno portato a un altro significativo arresto.

Durante un controllo di iniziativa condotto dalla Polizia di Stato ad Ancona, è stato fermato un cittadino tunisino di 25 anni, privo di permesso di soggiorno regolare.

Il giovane, durante un contatto con un’altra persona, si è dimostrato reticente nell’esibire documenti di riconoscimento e prova della sua regolarità sul territorio nazionale.

Il successivo accompagnamento in Questura e l’ispezione personale, motivata da un sospetto odore di cannabis, hanno rivelato in suo possesso una quantità di sostanze stupefacenti destinate al traffico illecito: tre dosi di hashish, corrispondenti a circa due grammi, una somma di denaro contante di 130 euro e undici confezioni termosaldate contenenti eroina, per un peso complessivo di circa 9,5 grammi.

La gravità dei fatti, che denota una chiara intenzione di alimentare il mercato illecito di stupefacenti, ha portato all’arresto del soggetto, posto a disposizione dell’Ufficio di Procura della Repubblica.

La successiva convalida della misura cautelare da parte del giudice ha disposto la custodia in carcere, sottolineando la pericolosità sociale del gesto e la necessità di assicurare alla giustizia un individuo dedito alla commissione di reati gravissimi.

L’episodio sottolinea l’importanza di un’azione di polizia costante e mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, un problema che incide negativamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita della comunità.

L’azione congiunta di prevenzione e repressione si dimostra fondamentale per contrastare efficacemente la criminalità e proteggere i valori sociali.