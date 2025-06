Marche, 11 milioni per proteggere la costa tra Potenza Picena e Civitanova.

Un’iniezione di risorse significative rafforza la resilienza costiera dei comuni di Potenza Picena e Civitanova Marche, nell’area maceratese. La Regione Marche ha annunciato l’avvio di un piano di interventi mirati alla protezione del litorale, frutto di una convenzione tripartita stipulata a marzo 2024 che vede coinvolti la Regione, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e gli enti locali. L’investimento complessivo si attesta sugli 11 milioni di euro, suddivisi in una quota di 5,5 milioni a carico di RFI e una di 5,4 milioni a carico della Regione.L’impegno finanziario regionale assume un ruolo cruciale, con un incremento sostanziale che ne quasi raddoppia l’ammontare rispetto a quanto inizialmente previsto. Questa decisione sottolinea l’importanza strategica della tutela costiera e l’impegno della Regione Marche nel contrasto all’erosione e ai rischi naturali.L’intervento programmato si focalizza su un tratto cruciale del litorale: la porzione sud del territorio di Potenza Picena e la sezione nord di Civitanova Marche, comprendendo l’area tra il transetto 545 e il transetto 555. Il piano di difesa del paraggio non si limita a un approccio univoco, ma prevede un connubio di soluzioni sia “rigide” – come opere di ingegneria civile progettate per resistere all’azione del mare – che “morbide” – soluzioni basate sull’utilizzo di materiali naturali, come sabbia e vegetazione, per stabilizzare la costa.La complessità del progetto è ulteriormente accentuata dalla presenza di criticità infrastrutturali segnalate da RFI nel tratto compreso tra il transetto 549 e il transetto 555, evidenziando la necessità di interventi sinergici per garantire la sicurezza sia della costa che dell’infrastruttura ferroviaria. Questa integrazione di obiettivi, volto alla protezione di beni pubblici fondamentali, riflette una visione di sviluppo sostenibile e a lungo termine per il territorio.La procedura di avvio è ora finalizzata alla stipula di un addendum alla convenzione originale, che formalizzerà le modifiche relative all’allocazione delle risorse e alla revisione dei tempi di realizzazione. La previsione attuale indica un inizio dei lavori entro febbraio 2026, con il completamento previsto entro dicembre 2027. Questo lasso di tempo, pur articolato, è essenziale per la corretta esecuzione di un intervento di tale portata, che richiede attenta pianificazione, progettazione esecutiva e gestione delle opere. L’operazione si configura come un esempio di collaborazione pubblico-privato finalizzata alla salvaguardia del patrimonio costiero marchigiano.