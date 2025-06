Marche: 300.000 euro per potenziare il sistema dei trapianti.

La Regione Marche investe 300.000 euro per un salto di qualità nel sistema dei trapianti, consolidando un’eccellenza sanitaria riconosciuta a livello nazionale e proiettata verso un futuro di maggiore efficacia e accessibilità. L’allocazione di queste risorse si inserisce all’interno di un Progetto Regionale ambizioso, volto non solo al potenziamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti, ma anche alla loro evoluzione culturale e organizzativa.Il Centro Regionale Trapianti (Crt) – fulcro di questo sforzo – assumerà un ruolo centrale nella gestione strategica del progetto, con l’obiettivo di preservare e amplificare i risultati positivi già conseguiti. L’anno 2024 ha segnato un momento significativo, testimoniando un aumento rilevante dei donatori a cuore fermo (DCD), saliti a 18 procedure rispetto alle 7 dell’anno precedente. Questa crescita, che riflette un impegno crescente da parte delle strutture sanitarie e della comunità, si pone come base per un’ulteriore espansione e un miglioramento continuo.Il vicepresidente e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, sottolinea l’importanza cruciale di questo investimento, evidenziando come il Crt rappresenti un modello di eccellenza e competenza. L’iniziativa mira a rafforzare tre pilastri fondamentali: il coordinamento delle attività, la formazione del personale coinvolto e la sensibilizzazione della popolazione. Un’informazione accurata e diffusa è infatti essenziale per incentivare la donazione e superare le resistenze culturali che ancora possono ostacolare il processo.Un elemento chiave di questa strategia è l’ampliamento della rete di strutture sanitarie coinvolte. Nel 2023, il percorso DCD era confinato a una sola struttura (Jesi, Ancona); nel 2024 si è esteso a quattro. Questa espansione territoriale non è una mera questione di aumento della capacità operativa, ma riflette una scelta strategica: promuovere il percorso DCD in sinergia con il tradizionale sistema di donazione da donatore a cuore battente (DBD), ottimizzando le opportunità di salvare vite e massimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili. Il percorso DCD, in particolare, si rivela particolarmente efficace per l’ottenimento di organi adatti a pazienti in attesa, ampliando le possibilità di trapianto.Il coordinatore del Crt, dottor Benedetto Marini, guida un progetto articolato in quattro aree prioritarie. La prima, la verifica dell’attività dei coordinatori locali, assicura il rispetto dei protocolli e l’efficienza delle procedure. La seconda, incentrata sulla formazione e l’informazione, mira a diffondere la conoscenza e a promuovere la consapevolezza tra il personale sanitario e la popolazione. La terza, il potenziamento delle attività di prelievo, si concentra sull’ottimizzazione delle tecniche e sull’aumento della disponibilità di organi e tessuti. Infine, il potenziamento dell’attività chirurgica dei trapianti mira a ridurre i tempi di attesa e ad aumentare il numero di trapianti eseguiti, garantendo al contempo la massima qualità dell’intervento. L’obiettivo ultimo è quello di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei pazienti in attesa di trapianto, contribuendo a migliorare la loro qualità di vita e a restituire loro la speranza.