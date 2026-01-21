Marche a rischio: workshop su idrogeologia, prevenzione e futuro sostenibile.

- PUBBLICITA -

Le Marche, regione di transizione e profonda stratificazione geologica, si configurano come un organismo complesso, in cui le dinamiche ambientali che originano negli impervi crinali appenninici si propagano e si manifestano con diversa intensità lungo le dolci pianure, nelle aree agricole e fino alle coste adriatiche.

Questa interdipendenza intrinseca rende cruciale una visione olistica nella gestione del territorio, che consideri la montagna non come entità separata, ma come elemento fondante dell’equilibrio ambientale regionale.

Il rischio idrogeologico, in particolare, rappresenta una sfida primaria.

L’orografia marcana, caratterizzata da forti pendenze e una rete idrografica densa, rende ampie porzioni del territorio vulnerabili a fenomeni di frane, alluvioni e dissesto.

La combinazione di fattori naturali – come la geologia fragile, l’erosione accelerata e l’intensità degli eventi meteorologici – è spesso amplificata da pressioni antropiche, tra cui l’urbanizzazione disordinata, l’agricoltura intensiva e la gestione forestale inadeguata.

Il workshop “Dissesto idrogeologico nelle Marche: strategie, rischi e prevenzione”, in programma ad Ancona il 23 gennaio, si pone come un’occasione fondamentale per affrontare questa problematica in maniera integrata e multidisciplinare.

L’evento non intende solo analizzare la situazione attuale, quantificando i rischi e mappando le aree più critiche, ma anche elaborare strategie di prevenzione e mitigazione efficaci e sostenibili.

La discussione si focalizzerà sull’importanza di un approccio che unisca competenze scientifiche e conoscenze locali, coinvolgendo istituzioni, ricercatori, tecnici, amministratori e rappresentanti della comunità.

Saranno esplorate soluzioni innovative, come la riqualificazione dei versanti montani attraverso la riforestazione con specie autoctone e la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, la gestione sostenibile delle acque piovane, il monitoraggio continuo del territorio attraverso sistemi di allerta precoce e la promozione di pratiche agricole che preservino la salute del suolo.

L’obiettivo finale è quello di definire un modello di sviluppo territoriale che riconcili le esigenze economiche e sociali con la salvaguardia dell’ambiente, promuovendo una cultura della resilienza e della prevenzione del rischio, per garantire un futuro sicuro e sostenibile per le Marche.

Il workshop si propone quindi come un punto di partenza per un processo di cambiamento profondo, che coinvolga l’intera comunità marchigiana nella costruzione di un territorio più sicuro e armonioso.