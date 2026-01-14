Marche-Agenzia Entrate: partnership per un sistema fiscale più equo

- PUBBLICITA -

Il dialogo istituzionale tra la Regione Marche e l’Agenzia delle Entrate, concretizzato nell’incontro tra l’assessora Francesca Pantaloni e il direttore Alfonso Orabona, ha delineato un percorso strategico volto a ottimizzare la governance finanziaria regionale e a promuovere un sistema fiscale più equo e efficiente.

Al centro della discussione non si sono limitati alla mera condivisione di dati, ma si è trattato di un’analisi approfondita delle dinamiche fiscali che interessano il territorio marchigiano, con l’obiettivo di individuare aree di intervento sinergico e soluzioni innovative.

L’assessora Pantaloni ha sottolineato come un rapporto di collaborazione continuativo e strutturato con l’Agenzia delle Entrate rappresenti un pilastro imprescindibile per la sostenibilità delle politiche regionali.

Non si tratta solamente di garantire la copertura finanziaria delle iniziative a favore di cittadini, imprese e enti locali, ma anche di rafforzare la capacità della Regione di rispondere efficacemente alle esigenze del territorio, stimolando la crescita economica e l’occupazione.

L’Agenzia delle Entrate, da parte sua, ha ribadito l’importanza di un approccio proattivo nel contrasto all’evasione fiscale, promuovendo al contempo l’adesione volontaria alle normative tributarie.

Questo si traduce in azioni mirate a semplificare gli adempimenti burocratici, fornire assistenza personalizzata ai contribuenti e sensibilizzare le imprese sull’importanza del rispetto delle regole fiscali.

Il confronto ha esplorato anche il potenziale offerto dalle nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Si è discusso dell’utilizzo di strumenti digitali per facilitare la presentazione delle dichiarazioni, monitorare i flussi finanziari e prevenire frodi.

L’obiettivo è creare un ecosistema fiscale più trasparente, accessibile e reattivo alle esigenze del territorio.

Un elemento cruciale emerso dal dialogo è la necessità di promuovere una cultura della legalità e della responsabilità fiscale, coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholders: associazioni di categoria, ordini professionali, scuole e università.

Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile costruire un sistema fiscale più giusto e sostenibile, capace di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Regione Marche.

Il percorso delineato mira a trasformare il rapporto tra la Regione e l’Agenzia delle Entrate da una semplice gestione di dati a una vera e propria partnership strategica per il futuro del territorio.