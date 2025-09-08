Marche, base per truppe israeliane? ANPI chiede verità e responsabilità.

L’accusa, di per sé grave, solleva interrogativi urgenti e impone un’indagine approfondita: le Marche e l’Italia, paradossalmente, fungerebbero da aree di supporto logistico e zone di riposo per truppe dell’esercito israeliano coinvolte nelle operazioni militari in corso a Gaza e nella Cisgiordania? La sezione anconetana dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) non si limita a esprimere un timore, ma rivendica a gran voce chiarezza e responsabilità da parte delle istituzioni, nazionali e regionali.

La richiesta non è tanto una questione di protocollo, ma un imperativo morale e un dovere verso la verità.

L’esistenza di accordi, qualsiasi forma essi rivestano, che consentano a membri di un esercito accusato di crimini contro l’umanità di operare e riposare sul territorio italiano, è una questione che scalfisce i principi fondamentali della nostra Costituzione e i valori di accoglienza e solidarietà che da sempre ci contraddistinguono.

Non si tratta di una mera ospitalità, ma di una potenziale complicità con azioni che violano il diritto internazionale e causano sofferenze indicibili.

L’ANPI non si accontenta di esprimere disapprovazione; chiede un’esplicazione dettagliata, una rendicontazione trasparente degli accordi in essere e, soprattutto, un’azione decisa per prevenire future situazioni analoghe.

L’immagine dell’Italia, terra di rifugio e di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, rischia di essere offuscata da un’ombra pesante, quella di un presunto coinvolgimento in un conflitto che genera vittime civili e sofferenza collettiva.

La solidarietà con il popolo palestinese, con la sua lotta per l’autodeterminazione e la dignità, è un dovere imprescindibile.

Questa solidarietà non può essere ambigua o condizionata; deve tradursi in un sostegno concreto, in un’azione diplomatica volta a porre fine all’occupazione illegale e a garantire il rispetto dei diritti umani.

La Global Sumud Flotilla, con il suo gesto simbolico di sfida, incarna questo spirito di resistenza e di speranza, e l’ANPI si dichiara a fianco di questa iniziativa, ribadendo il proprio impegno per la giustizia e la pace.

La vicenda solleva, infine, una riflessione più ampia sul ruolo dell’Italia nel contesto geopolitico internazionale.

È imperativo che il nostro Paese adotti una politica estera basata sui principi del diritto internazionale, del rispetto dei diritti umani e della cooperazione per la risoluzione pacifica dei conflitti.

La presunta presenza di militari israeliani nelle Marche non è solo un problema locale, ma un sintomo di una più profonda crisi di valori e di un urgente bisogno di riaffermare l’impegno dell’Italia per un mondo più giusto e pacifico.

La richiesta di spiegazioni non è un atto d’accusa indiscriminato, ma un appello alla responsabilità e alla verità.