Marche, boom di vendite per la Lotteria Italia: +15,3%

Le Marche si confermano terreno fertile per l’entusiasmo legato alla Lotteria Italia, registrando un significativo incremento delle vendite che evidenzia un’attenzione crescente verso il tradizionale appuntamento del Capodanno.

I dati ufficiali, forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rielaborati da Agipronews, attestano un balzo del 15,3% nel numero di biglietti venduti a livello regionale, portando il totale a 233.760 unità, una cifra notevolmente superiore alle 202.820 dell’anno precedente.

Questa crescita, ben al di sopra della media nazionale che segna un aumento dell’11%, suggerisce un forte legame culturale e un’attesa rinnovata per la possibilità di un premio in denaro.

Analizzando il territorio marchigiano in dettaglio, emerge una dinamica variegata a livello provinciale.

La provincia di Ancona si posiziona in testa alla classifica con 76.200 biglietti venduti, mostrando un’espansione del 14,1% rispetto al 2024, anno in cui il numero si attestava a 66.780.

Pesaro Urbino si distingue per l’incremento percentuale più marcato, con un aumento del 25,5% che porta il totale a 63.540 tagliandi.

Questo dato riflette forse una maggiore vivacità commerciale e una più diffusa penetrazione del gioco nella provincia.

La provincia di Fermo sorprende con un aumento del 31,2%, attestando una capacità di coinvolgimento della comunità locale particolarmente efficace.

L’attenzione per le tradizioni, unitamente a iniziative promozionali mirate, potrebbe aver contribuito a questo risultato positivo.

Macerata segue il trend positivo, con un incremento del 7,2% che porta il totale a 33.840 biglietti.

L’unica eccezione a questo quadro di crescita generalizzata è rappresentata dalla provincia di Ascoli Piceno, che registra un calo del 10,6%, con 22.320 biglietti venduti.

Questo dato potrebbe essere imputabile a diversi fattori, tra cui cambiamenti nelle abitudini di acquisto, una minore presenza di rivenditori autorizzati o un’alterazione del contesto socio-economico locale.

A livello nazionale, con 9.616.109 biglietti venduti, si conferma l’interesse diffuso per la Lotteria Italia.

La crescita dell’11% rispetto all’anno precedente testimonia la capacità del gioco di mantenere viva l’attenzione del pubblico, offrendo non solo la speranza di un guadagno economico, ma anche un elemento di aggregazione sociale e un rituale collettivo legato alle festività.

L’analisi dei dati marchigiani, nel loro dettaglio provinciale, offre uno spaccato interessante sulla diversità di dinamiche locali che influenzano il fenomeno del gioco e sottolinea l’importanza di strategie di promozione e distribuzione mirate per massimizzare il coinvolgimento del pubblico e rafforzare il legame con le tradizioni popolari.