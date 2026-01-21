Marche e Niguarda insieme per le Olimpiadi Invernali 2026

- PUBBLICITA -

Nell’ottica di garantire un servizio sanitario di eccellenza durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Aoum) ha formalizzato un accordo strategico con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.

Questa collaborazione mira a potenziare le risorse umane disponibili per la gestione delle esigenze sanitarie legate all’evento, rappresentando un’opportunità unica per l’Aoum di contribuire a un’iniziativa di portata internazionale e di rafforzare la propria rete di collaborazioni con strutture ospedaliere di primario livello.

L’accordo si concretizza nell’attivazione di un percorso di adesione al bando di selezione promosso dall’ASST Niguarda, che coinvolgerà professionisti sanitari appartenenti a diverse discipline e livelli di seniority all’interno dell’Aoum.

Il processo di selezione sarà modulare e mirato, con l’obiettivo di individuare figure in grado di operare efficacemente in contesti dinamici e complessi, garantendo la continuità assistenziale e l’adeguata risposta alle emergenze che potrebbero verificarsi durante i Giochi.

La richiesta di personale è particolarmente focalizzata su aree di competenza cruciali per la gestione dell’evento: dirigenti medici operativi, responsabili della gestione farmaceutica e specialisti in fisioterapia e riabilitazione.

Queste figure professionali saranno impiegate direttamente nelle sedi di gara, dislocate in Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, fornendo supporto medico-sportivo agli atleti, al personale coinvolto e, potenzialmente, al pubblico presente.

L’iniziativa trascende la semplice fornitura di risorse umane; rappresenta un’occasione di crescita professionale per i sanitari marchigiani, che potranno acquisire esperienza in un contesto multidisciplinare e di altissima competizione.

Si prevede infatti un significativo scambio di conoscenze e buone pratiche tra i team sanitari delle diverse regioni, con un impatto positivo sulla qualità dei servizi offerti anche a medio-lungo termine.

L’accordo sottolinea, inoltre, l’importanza di una risposta coordinata a livello nazionale per eventi di questa portata, consolidando il ruolo delle strutture sanitarie regionali come pilastri fondamentali del sistema sanitario italiano.

Il periodo di impiego del personale, coincidente con le date ufficiali dei Giochi, dal 6 febbraio al 15 marzo 2026, richiede una pianificazione accurata e una gestione efficiente delle risorse, al fine di minimizzare l’impatto sull’attività ordinaria dell’Aoum e garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti.