Marche, Epifania in emergenza: eventi rinviati e tanta delusione

Un manto di incertezza e avversità meteorologiche ha pesato sull’Epifania nelle Marche, in particolare ad Ancona e Fabriano, costringendo a rivedere il programma di eventi previsti.

L’imprevedibile combinazione di piogge intense, nevicate e la persistente circolazione dell’influenza stagionale ha imposto una flessibilità senza precedenti nell’organizzazione delle celebrazioni, portando a rinvii e cancellazioni che hanno deluso molti.

Ad Ancona, lo spettacolo dedicato alla Befana in piazza Roma, un appuntamento tradizionale per famiglie e bambini, è stato rimandato al 10 gennaio, un tentativo di recupero volto a preservare l’esperienza attesa con ansia.

Ma è a Fabriano che l’impatto è stato più significativo.

La rinuncia al Presepe Vivente di Precicchie, un evento che richiede un impegno corale di comparse e collaboratori, è la testimonianza di quanto le circostanze avverse abbiano condizionato le festività.

La carenza di personale, accentuata dalla diffusa influenza, ha reso impossibile garantire la qualità e la sicurezza dello spettacolo.

Oltre alla cancellazione del Presepe Vivente, altre iniziative nel Fabrianese hanno subito lo stesso destino, venendo posticipate al prossimo fine settimana.

“La magia dei presepi” a Serradica, un percorso suggestivo tra artigianato e tradizione, si svolgerà ora domenica 11 gennaio, offrendo a chi non potrà partecipare il 6 un’opportunità di immergersi nell’atmosfera natalizia.

L’evento più atteso, la Tombola della Befana organizzata dalla Pro Loco, con il suo iconico volo delle Befane del Cai dalla torre civica, è stata anch’essa rinviata.

La Pro Loco, con un messaggio positivo sui social media, ha rassicurato i partecipanti, mantenendo invariate le modalità e l’orario dell’evento.

L’invito a continuare la ricerca delle cartelle della tombola sottolinea la volontà di non deludere l’entusiasmo del pubblico.

Il nuovo appuntamento è fissato per sabato 10 gennaio alle ore 17:30 in piazza del Comune, con un montepremi consistente: 700 euro per la “Premio Tombola”, di cui 500 in denaro contante e 200 in buoni acquisto presso i negozi aderenti.

Un secondo giro, il “Tombolone”, offrirà un’ulteriore opportunità di vincere 300 euro in contanti.

L’atmosfera festosa sarà ulteriormente arricchita alle ore 18 con la spettacolare discesa delle Befane volanti del Cai, un momento di magia e allegria che simboleggia lo spirito di comunità e la resilienza di fronte alle difficoltà.

L’evento, pur rinviato, manterrà intatta la sua carica di tradizione e coinvolgimento, rappresentando un inno alla speranza e alla capacità di adattamento di una comunità che non si arrende.