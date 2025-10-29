Marche, leader nazionale nella valorizzazione del plasma: un progetto innovativo

La Regione Marche si posiziona come avanguardia in un’iniziativa nazionale di cruciale importanza: la ridefinizione del plasma come risorsa strategica e l’ottimizzazione della filiera dei farmaci plasmaderivati.

Il dato regionale, con 23,9 chilogrammi di plasma conferiti alle industrie farmaceutiche ogni mille abitanti (un valore che sale a 25,4 kg/1000 abitanti considerando anche il plasma destinato ad utilizzi clinici successivi), sottolinea un impegno concreto che supera la media nazionale.

Questo impegno è parte integrante di una visione più ampia, tesa a garantire la sicurezza terapeutica e l’indipendenza strategica del sistema sanitario.

Il Centro regionale sangue della Regione Marche, integrato all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Aoum), ha ottenuto un significativo riconoscimento, aggiudicandosi, in collaborazione con altre regioni partner dell’accordo interregionale Pla.

Net (Toscana, Molise, Campania, Lazio e l’Ispettorato della Sanità Militare), il bando 2023-2024 promosso dal Centro Nazionale Sangue.

Questo successo testimonia l’eccellenza e l’innovazione delle pratiche regionali nel settore.

Il progetto vincitore, denominato “Efficacia sinergica: ottimizzazione dell’interazione tra la rete farmaceutica e trasfusionale per la valorizzazione del plasma come risorsa strategica”, si propone di superare le tradizionali separazioni tra le reti trasfusionale e farmaceutica, promuovendo una gestione integrata e collaborativa dei farmaci plasmaderivati.

L’attenzione sarà focalizzata sull’implementazione di buone pratiche, sulla comunicazione efficace e sulla formazione specialistica, elementi fondamentali per massimizzare il valore della risorsa plasma e per sensibilizzare la popolazione sull’importanza cruciale della donazione di sangue e degli emocomponenti.

La presentazione del progetto al forum Risk Management di Arezzo ne conferma il valore e la rilevanza a livello nazionale.

Un aspetto cruciale del progetto è la sua dimensione formativa.

Sono previsti corsi dedicati a 100 professionisti sanitari, di cui dieci provenienti dalla Regione Marche, con l’obiettivo di fornire competenze avanzate e promuovere un approccio multidisciplinare alla gestione del plasma.

L’Università Politecnica delle Marche, attraverso il Dipartimento di Management e la facoltà di Economia, svolge un ruolo chiave nell’erogazione della formazione, con la partecipazione di docenti di grande prestigio, tra cui Gian Luca Gregori, Stefano Marasca, Alessia D’Andrea e esperti della Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

Come sottolinea la dottoressa Giovanna Salvoni, responsabile del Centro regionale sangue, il progetto mira a creare una vera e propria sinergia tra i diversi attori coinvolti, con un focus particolare sulla valorizzazione etica e sociale delle donazioni.

L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: raggiungere l’autosufficienza nazionale nella produzione di farmaci plasmaderivati, un traguardo essenziale per ridurre la dipendenza da fonti esterne e garantire la sicurezza terapeutica del paese, come drammaticamente evidenziato durante l’emergenza COVID-19.

La ricerca di una maggiore resilienza e l’investimento in competenze locali rappresentano, quindi, le chiavi per un futuro più sicuro e indipendente nel campo della medicina trasfusionale e della cura delle malattie.