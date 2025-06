Marche: L’esodo dei giovani e la sfida per le aree interne

La perdita di capitale umano dalle aree interne italiane rappresenta una sfida strutturale di vasta portata, con conseguenze profonde per la coesione sociale, la crescita economica e la vitalità culturale del Paese. Le Marche, regione particolarmente esposta a questo fenomeno, stanno assistendo a un esodo di giovani laureati – oltre 2.600 solo nell’ultimo anno – un dato che aggrava un quadro già complesso. Non si tratta semplicemente di una questione di mancanza di opportunità lavorative, sebbene ciò giochi un ruolo significativo. L’emigrazione giovanile è alimentata da una combinazione di fattori: salari insufficienti rispetto al costo della vita, una percezione di limitate prospettive di carriera e un senso diffuso di mancanza di investimento nel futuro.Questo spopolamento, innescando una spirale negativa, impoverisce il tessuto connettivo delle comunità, erode le competenze specialistiche e compromette la capacità di innovazione e sviluppo delle aree marginali. La perdita di giovani talentuosi e intraprendenti priva le Marche di una risorsa fondamentale per la loro resilienza e il loro potenziale di crescita.Per contrastare questa tendenza, è necessario un approccio integrato e lungimirante che vada oltre le misure di breve termine. Si propone quindi un pacchetto di interventi mirati a rafforzare l’attrattività delle aree interne, agendo su diversi fronti. In primis, un incentivo economico significativo, sotto forma di contributo a fondo perduto fino a 30.000 euro, destinato alle giovani coppie che scelgono di insediarsi e costruire la propria vita nelle zone più isolate. Questo sostegno non è solo un aiuto finanziario, ma un segnale forte di fiducia nel futuro delle aree interne e un investimento nel loro capitale sociale.Parallelamente, è cruciale alleggerire il peso economico delle famiglie, attraverso la gratuità dei servizi essenziali come l’asilo nido e il trasporto scolastico. Queste misure non solo facilitano la vita quotidiana delle famiglie, ma contribuiscono anche a creare un ambiente più favorevole alla crescita dei bambini e all’insediamento di nuove generazioni.Infine, l’accesso e la permanenza di professionisti sanitari in aree remote rappresentano una priorità assoluta. È necessario prevedere un sistema di incentivi economici e di supporto alla carriera che renda più allettante per i medici scegliere di esercitare la professione in queste zone, garantendo così l’erogazione di servizi sanitari essenziali e la tutela della salute della popolazione locale. Questo potrebbe includere agevolazioni fiscali, supporto per l’accesso alla residenza medica, e percorsi di specializzazione dedicati.L’obiettivo finale è trasformare le Marche in un territorio dove i giovani possano trovare non solo opportunità di lavoro, ma anche un ambiente stimolante, sicuro e ricco di opportunità per costruire un futuro prospero. È un cambiamento strutturale che richiede un impegno collettivo e una visione condivisa, un vero cambio di rotta per invertire la tendenza e rilanciare le aree interne.