giovedì 23 Ottobre 2025
Ancona Cronaca

Marche: l’opposizione guarda alla sanità e al lavoro

Redazione Aosta
L’esito del recente scrutinio regionale nelle Marche segna una chiara preferenza per la prosecuzione delle politiche esistenti, interrompendo le ambizioni di una profonda rielaborazione progettuale.

Nonostante l’impegno profuso e la visione di un rinnovamento radicale che mirava a incidere su dinamiche complesse e radicate, il voto popolare ha espresso un desiderio di stabilità, apparentemente prevalente sulle istanze di cambiamento.
La leadership di Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico e candidato alla presidenza, si confronta ora con la necessità di ridefinire il ruolo dell’opposizione consiliare.

Un incontro con i consiglieri di minoranza ha sancito l’impegno a svolgere un’azione di controllo costruttivo e incisiva, focalizzandosi su aree cruciali per il benessere e lo sviluppo della regione.

La sanità, da tempo al centro di criticità legate a risorse insufficienti, disomogeneità nell’offerta e difficoltà di accesso per i cittadini, rappresenta una priorità assoluta.
L’opposizione si propone di analizzare a fondo le strategie attuali, proponendo soluzioni innovative per garantire un servizio sanitario equo, efficiente e di qualità, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e con bisogni complessi.
L’attenzione si concentrerà anche sulla prevenzione, promuovendo stili di vita sani e campagne di sensibilizzazione.
L’economia marchigiana, flagellata da una crisi strutturale che ha eroso la competitività di settori tradizionali e ostacolato l’emergere di nuove opportunità, richiede un’azione determinata e lungimirante.

L’opposizione si impegna a monitorare attentamente le politiche di sostegno alle imprese, promuovendo un dialogo costruttivo con gli imprenditori e le associazioni di categoria.
Sarà fondamentale incentivare l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, supportando la transizione verso un’economia più sostenibile e digitale.

Il mercato del lavoro, con i suoi alti tassi di disoccupazione giovanile e la precarietà dei contratti, costituisce una sfida prioritaria.

L’opposizione intende proporre misure concrete per favorire l’occupazione, in particolare quella giovanile e femminile, attraverso la promozione di politiche attive, la formazione professionale e l’incentivazione all’autoimprenditorialità.
Sarà essenziale promuovere la parità di genere e l’inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti.

L’azione di opposizione si declinerà attraverso un impegno costante nel controllo dell’attività consiliare, nella presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, e nella promozione di dibattiti pubblici su temi di interesse regionale.

La volontà è quella di offrire un’alternativa politica credibile, basata su proposte concrete e responsabili, al servizio della comunità marchigiana.
Il dialogo con la società civile, il coinvolgimento dei territori e la ricerca di convergenze programmatiche saranno elementi imprescindibili per una opposizione efficace e costruttiva.

