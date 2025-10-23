Marche: l’opposizione guarda alla sanità e al lavoro

L’esito del recente scrutinio regionale nelle Marche segna una chiara preferenza per la prosecuzione delle politiche esistenti, interrompendo le ambizioni di una profonda rielaborazione progettuale.

Nonostante l’impegno profuso e la visione di un rinnovamento radicale che mirava a incidere su dinamiche complesse e radicate, il voto popolare ha espresso un desiderio di stabilità, apparentemente prevalente sulle istanze di cambiamento.

La leadership di Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico e candidato alla presidenza, si confronta ora con la necessità di ridefinire il ruolo dell’opposizione consiliare.

Un incontro con i consiglieri di minoranza ha sancito l’impegno a svolgere un’azione di controllo costruttivo e incisiva, focalizzandosi su aree cruciali per il benessere e lo sviluppo della regione.

La sanità, da tempo al centro di criticità legate a risorse insufficienti, disomogeneità nell’offerta e difficoltà di accesso per i cittadini, rappresenta una priorità assoluta.

L’opposizione si propone di analizzare a fondo le strategie attuali, proponendo soluzioni innovative per garantire un servizio sanitario equo, efficiente e di qualità, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e con bisogni complessi.

L’attenzione si concentrerà anche sulla prevenzione, promuovendo stili di vita sani e campagne di sensibilizzazione.

L’economia marchigiana, flagellata da una crisi strutturale che ha eroso la competitività di settori tradizionali e ostacolato l’emergere di nuove opportunità, richiede un’azione determinata e lungimirante.

L’opposizione si impegna a monitorare attentamente le politiche di sostegno alle imprese, promuovendo un dialogo costruttivo con gli imprenditori e le associazioni di categoria.

Sarà fondamentale incentivare l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, supportando la transizione verso un’economia più sostenibile e digitale.

Il mercato del lavoro, con i suoi alti tassi di disoccupazione giovanile e la precarietà dei contratti, costituisce una sfida prioritaria.

L’opposizione intende proporre misure concrete per favorire l’occupazione, in particolare quella giovanile e femminile, attraverso la promozione di politiche attive, la formazione professionale e l’incentivazione all’autoimprenditorialità.

Sarà essenziale promuovere la parità di genere e l’inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti.

L’azione di opposizione si declinerà attraverso un impegno costante nel controllo dell’attività consiliare, nella presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, e nella promozione di dibattiti pubblici su temi di interesse regionale.

La volontà è quella di offrire un’alternativa politica credibile, basata su proposte concrete e responsabili, al servizio della comunità marchigiana.

Il dialogo con la società civile, il coinvolgimento dei territori e la ricerca di convergenze programmatiche saranno elementi imprescindibili per una opposizione efficace e costruttiva.