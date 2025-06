Marche: Mafia insidiosa, Libera chiede verità e giustizia

Nelle Marche, un quadro preoccupante emerge dall’analisi dei reati che segnalano la presenza di infiltrazioni mafiose: 7.240 denunce su un totale nazionale di 322.072, un dato che Libera, l’organizzazione antimafia, intende portare al centro del dibattito pubblico attraverso l’iniziativa “Fame di verità e giustizia”. Questo viaggio, a celebrare i 30 anni di attività di Libera, si articola in un’ampia tournée che attraverserà l’Italia e l’Europa, con l’obiettivo primario di stimolare una riflessione strutturale e di advocacy verso le istituzioni, per una revisione dell’agenda politica in materia di criminalità organizzata e corruzione.La mobilitazione di Libera si focalizza sulla necessità di contrastare non solo le mafie tradizionali, ma anche quelle insediate nel tessuto economico e finanziario, spesso gestite da figure professionali e colletti bianchi. L’obiettivo è riaffermare i valori civili e di legalità, mettendo al centro della vita pubblica l’urgenza di un impegno concreto contro i mafiosi e i corrotti.Analizzando la distribuzione geografica dei reati nelle province marchigiane, emerge una disomogeneità che richiede un approccio mirato. Ancona si presenta come la provincia più colpita, con 2.253 reati (31% del totale regionale), evidenziando una radicata complessità criminale. A seguire, Pesaro-Urbino registra 1.637 reati, Macerata 1.544, Fermo 948 e Ascoli Piceno 852. Questi dati non sono solo numeri; rappresentano storie di estorsioni, usura, riciclaggio, truffe informatiche sempre più sofisticate e delitti informatici che minano la sicurezza e la fiducia dei cittadini.Libera non si accontenta di semplici dichiarazioni di intenti, ma chiede azioni concrete e strutturali in diverse aree cruciali. Prioritarie sono la riqualificazione e il riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo un beneficio alla collettività e privando le mafie di risorse finanziarie. È fondamentale tutelare i diritti delle vittime innocenti, offrendo loro supporto e opportunità di riscatto. L’organizzazione chiede anche un contrasto deciso alla corruzione, un’analisi critica del Decreto Sicurezza, spesso percepito come un elemento di disparità nell’applicazione della giustizia, e una promozione dell’educazione come strumento di emancipazione, in grado di formare cittadini consapevoli e resistenti alle infiltrazioni mafiose.Le istanze di Libera si estendono alla lotta contro il gioco d’azzardo, un’attività spesso utilizzata per il riciclaggio di denaro sporco, alla tutela dell’ambiente, alla garanzia della libertà di informazione, alla riforma del sistema penitenziario e alla difesa del diritto al dissenso, dell’autonomia della magistratura e della democrazia rappresentativa.Il percorso “Fame di verità e giustizia” nelle Marche prevede ulteriori tappe di sensibilizzazione e confronto, tra cui incontri a Macerata e Ancona, dedicati specificamente al tema della corruzione, del gioco d’azzardo e all’analisi critica del Decreto Sicurezza, con particolare attenzione al riutilizzo dei beni confiscati e alla promozione di una giustizia più equa e accessibile. Queste iniziative rappresentano un appello alla responsabilità collettiva e un invito a riaffermare i valori di legalità e giustizia come fondamento di una società più sicura e inclusiva.