Marche: Piano 5 mesi per ridurre le liste d’attesa

- PUBBLICITA -

L’impegno regionale per il contenimento delle liste d’attesa si concretizza in un’iniziativa di portata significativa, destinata a durare cinque mesi e a coinvolgere risorse umane dedicate in un’ottica di straordinario supporto volontario.

L’assessore alla Sanità delle Marche, Paolo Calcinaro, ha annunciato questa mobilitazione, sottolineando come essa rappresenti un segnale tangibile di vicinanza verso la cittadinanza, pur nella consapevolezza che le soluzioni definitive richiedono tempi più ampi.

L’iniziativa si affianca all’introduzione di un secondo macchinario per risonanza magnetica presso l’ospedale San Salvatore di Pesaro, un investimento strategico volto ad accrescere la capacità diagnostica e a ridurre i tempi di attesa per questo specifico tipo di esame.

Tuttavia, l’assessore ha chiarito che la riduzione delle liste d’attesa è una sfida complessa che richiede un approccio multidisciplinare e un ripensamento profondo dell’organizzazione dei servizi sanitari.

L’implementazione delle case di comunità emerge come elemento cardine di questa strategia, finalizzata a decongestionare gli ospedali e a garantire una presa in carico più efficace del paziente, vicino al suo domicilio.

Questo modello di assistenza primaria, integrato con la specialistica, mira a intercettare le problematiche in fase iniziale e a prevenire ricadute nei reparti ospedalieri, liberando risorse preziose.

Parallelamente, si avvia un’analisi dettagliata dei processi di prenotazione, con l’obiettivo di individuare percorsi più efficienti e trasparenti per l’inserimento delle richieste di visita.

Questo include la collaborazione attiva con i referenti clinici e amministrativi per ottimizzare l’allocazione delle risorse e minimizzare i colli di bottiglia.

L’obiettivo non è solo ridurre i tempi di attesa, ma anche migliorare l’esperienza del paziente, offrendo un servizio più accessibile e personalizzato.

Si punta ad una maggiore flessibilità nella gestione degli appuntamenti, esplorando opzioni come la telemedicina e la prenotazione online, per rispondere in modo più efficace alle esigenze diversificate della popolazione marchigiana.

La sfida è trasformare la pubblica amministrazione sanitaria in un sistema dinamico e orientato al cittadino, capace di adattarsi costantemente alle mutevoli condizioni demografiche e alle nuove esigenze di salute.