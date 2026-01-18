Marche: Piano Anti-Liste d’Attesa, Priorità alla Sanità Territoriale

- PUBBLICITA -

La Regione Marche ha lanciato un’iniziativa strategica per affrontare la cronica problematica delle liste d’attesa, mobilitando le Aziende Sanitarie Territoriali (ATS) in un piano di interventi mirati.

La prima di una serie di ventiquattro giornate dedicate, come definito dalla delibera della Giunta Regionale del 12 gennaio, ha visto l’Azienda Sanitaria Territoriale Picena aprire le proprie strutture ambulatoriali, offrendo un ventaglio di 63 prestazioni specialistiche distribuite su cinque discipline mediche cruciali.

L’iniziativa, che coinvolge le sedi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, ha generato un feedback positivo, sottolineato con soddisfazione dal Direttore Generale dell’ATS, Antonello Maraldo, che ne ha evidenziato due elementi particolarmente significativi.

Innanzitutto, si è confermata l’importanza vitale della medicina specialistica a livello territoriale, un pilastro fondamentale per garantire l’accesso equo e tempestivo alle cure per la popolazione.

Questa componente, spesso trascurata nelle politiche sanitarie centralizzate, rappresenta un presidio essenziale per la salute delle comunità locali, consentendo una diagnosi precoce, una gestione ottimale delle patologie croniche e una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso.

In secondo luogo, Maraldo ha posto l’accento sulla dimensione etica dell’impegno profuso dal personale sanitario.

La disponibilità manifestata dai medici, dagli infermieri e da tutto il team, al di là delle considerazioni economiche, riflette un profondo senso di appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale e alla missione che esso deve perseguire: garantire la salute dei cittadini come bene comune.

Questo gesto spontaneo, animato da valori di dedizione e altruismo, rappresenta un elemento di inestimabile valore, spesso dimenticato in un contesto dominato da logiche di mercato.

L’iniziativa non si limita a ridurre le liste d’attesa; essa costituisce un’occasione privilegiata per rafforzare il tessuto relazionale all’interno dell’Azienda Sanitaria.

La collaborazione intensificata, il confronto diretto e la condivisione di esperienze favoriscono la creazione di un team coeso, motivato e capace di rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.

Questo aspetto, spesso sottovalutato, è cruciale per garantire la sostenibilità e la qualità del servizio sanitario offerto.

La prospettiva di un impegno condiviso, volto al benessere della collettività, consolida il senso di appartenenza e stimola la ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza e l’equità del sistema sanitario regionale.