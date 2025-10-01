Marche, protesta per la Palestina: traffico bloccato e presidi

Le immagini in diretta dello scontro tra le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e le forze armate israeliane hanno fatto da detonatore di un’ondata di mobilitazione nelle Marche, culminando in azioni di protesta che hanno interrotto il flusso ordinario della vita cittadina.

L’iniziativa del coordinamento regionale “Marche per la Palestina” ha visto la nascita di un corteo improvvisato che ha temporaneamente paralizzato il traffico in via Marconi ad Ancona, testimonianza tangibile della crescente indignazione popolare.

L’azione, che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per la situazione umanitaria in Palestina, è stata presentata come un preludio a una serie di manifestazioni e iniziative di dissenso.

L’attivista, portavoce del movimento, ha espresso con chiarezza l’intenzione di proseguire con le proteste fino a quando non sarà raggiunto un cessate il fuoco e si intravedranno prospettive concrete per la fine del conflitto e la garanzia dei diritti fondamentali della popolazione palestinese.

La protesta di Ancona non è stata un evento isolato.

Similmente, a Pesaro, un sit-in spontaneo ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che si sono radunati in Piazza del Popolo, dinanzi alla Prefettura, per manifestare la propria solidarietà al popolo palestinese e chiedere un intervento internazionale più incisivo.

L’annuncio di uno sciopero generale, indetto dai sindacati per il venerdì successivo, testimonia il crescente allargamento del fronte di protesta, che coinvolge non solo movimenti pacifisti e associazioni umanitarie, ma anche il mondo del lavoro.

La decisione di mantenere un presidio permanente in Piazzetta del Crocefisso, nel quartiere degli Archi di Ancona, fino al 3 ottobre, indica l’intenzione di mantenere alta l’attenzione pubblica sulla questione palestinese e di esercitare una pressione costante sulle istituzioni e sui governi.

Le azioni di protesta nelle Marche rappresentano un segnale di crescente preoccupazione per la violazione dei diritti umani e per la necessità di una soluzione pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese, e si inseriscono in un più ampio movimento globale di solidarietà con il popolo palestinese.

Il futuro di queste mobilitazioni, e la loro capacità di influenzare l’azione politica, dipenderà dalla tenuta del consenso popolare e dalla capacità dei movimenti di coordinare le proprie azioni.