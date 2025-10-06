Marche: Protezione Neonati dal Virus Respiratorio, Campagna Vaccinale Avanzata

Marche, potenziata la prevenzione dal Virus Respiratorio Sinciziale: una tutela avanzata per i neonatiLa Regione Marche lancia la seconda fase di un’iniziativa cruciale per la salute infantile: una campagna di immunizzazione mirata alla protezione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS).

Questa azione, estesa a tutti i bambini nati tra il primo aprile 2024 e il 31 marzo 2025, rappresenta un passo significativo nella lotta contro una patologia spesso sottovalutata, ma con un impatto profondo sul benessere dei più piccoli.

L’approccio si articola in un programma diversificato, coinvolgendo punti nascita ospedalieri, pediatri di libera scelta e centri vaccinali, garantendo un accesso capillare all’immunizzazione.

La popolazione neonatale sarà tutelata con un anticorpo monoclonale di nuova generazione, il Nirsevimab, una soluzione terapeutica all’avanguardia approvata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

Questo farmaco, a differenza delle precedenti opzioni terapeutiche, offre una protezione prolungata, della durata di circa cinque mesi, coprendo l’intera stagione epidemica.

Comprendere il rischio e l’importanza della prevenzioneIl VRS è un virus altamente contagioso che colpisce principalmente i neonati e i bambini piccoli.

Infezioni da VRS sono una delle principali cause di bronchiolite e polmonite nei bambini, richiedendo frequenti accessi alle strutture sanitarie, sia ambulatoriali che ospedaliere.

Il rischio è particolarmente elevato nei primi mesi di vita, soprattutto nei neonati di età inferiore ai tre mesi, i quali presentano un sistema immunitario ancora immaturo e una maggiore vulnerabilità alle complicanze.

Allo stato attuale, non esistono trattamenti specifici per le forme più gravi di infezione da VRS.

La gestione clinica si basa prevalentemente su terapie sintomatiche e misure di supporto, come l’idratazione e la somministrazione di ossigeno.

Questo sottolinea l’importanza di un approccio preventivo, che può ridurre significativamente l’incidenza della malattia e le sue conseguenze.

Nirsevimab: un cambio di paradigma nella prevenzioneL’introduzione del Nirsevimab segna un punto di svolta nella prevenzione del VRS.

Questo anticorpo monoclonale ha dimostrato un profilo di sicurezza eccezionale e un’efficacia notevole, con una riduzione dell’80% delle infezioni respiratorie che necessitano di assistenza medica e una diminuzione fino al 77% dei ricoveri ospedalieri.

È importante considerare che una percentuale significativa di bambini ospedalizzati per VRS richiede un ricovero in terapia intensiva, e che la bronchiolite può predisporre a problemi respiratori cronici, come il broncospasmo ricorrente e lo sviluppo di asma bronchiale.

Dati e obiettivi futuriLa campagna 2024-2025, pur affrontando alcune sfide legate all’approvvigionamento, ha permesso di somministrare 2.644 dosi di anticorpi monoclonali ai neonati.

I primi risultati hanno evidenziato una diminuzione di circa il 50% dei ricoveri ospedalieri nei bambini di età inferiore a un anno.

In vista della prossima stagione epidemica, l’obiettivo primario è estendere l’immunizzazione a tutta la popolazione neonatale, inclusi i bambini fragili, i prematuri e coloro che presentano patologie preesistenti.

L’intervento preventivo è particolarmente indicato in questi casi, per mitigare il rischio di complicanze e garantire un avvio alla vita il più sereno e protetto possibile.

La Regione Marche si impegna a rafforzare ulteriormente l’offerta di questo servizio essenziale, con l’obiettivo di tutelare la salute dei più piccoli e di ridurre il carico assistenziale legato a questa importante problematica di salute pubblica.