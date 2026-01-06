Marche sotto la neve: emergenza maltempo e riapertura impianti

- PUBBLICITA -

Un’intensa ondata di maltempo ha investito le Marche, trasformando il paesaggio appenninico in un quadro invernale suggestivo ma anche potenzialmente insidioso.

Le precipitazioni nevose, diffuse e a tratti abbondanti, interessano l’intera regione, con particolare impatto sull’entroterra, dalla provincia di Pesaro e Urbino fino a quella di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Il cuore dell’evento si concentra nel Pesarese, dove il monte Catria ha accumulato uno spessore di neve compreso tra i 30 e i 40 centimetri, favorendo la riapertura degli impianti sciistici e regalando uno scenario alpino inaspettato.

Aree critiche emergono tra Fabriano e Matelica, dove le autorità pubbliche raccomandano con urgenza la prudenza negli spostamenti, evidenziando il rischio di cedimenti strutturali dovuti al peso della neve che grava su alberi e rami, elementi cruciali per la stabilità degli ecosistemi montani.

La circolazione stradale è stata compromessa in diversi tratti, a causa della combinazione di neve e ghiaccio sull’asfalto.

La provincia di Pesaro e Urbino ha attivato un servizio di monitoraggio costante delle Strade provinciali, segnalando la presenza di neve a partire da quote di soli 200 metri.

Sebbene la circolazione sia attualmente consentita con l’obbligo di pneumatici invernali o catene, la situazione richiede un’attenzione costante.

Un ingente numero di mezzi, compresi quelli provinciali e di ditte esterne specializzate, sono impegnati nella rimozione della neve e nel mantenimento della transitabilità.

Nel Maceratese, gli impianti sciistici di Frontignano e Bolognola hanno aperto le loro porte, accogliendo sciatori e appassionati di sport invernali.

La neve continua a interessare le vette dei Monti Sibillini, estendendo gradualmente la sua influenza verso quote più basse.

La presenza nevosa si è manifestata anche a Camerino e al valico di Colfiorito, segnando un confine naturale con l’Umbria.

Un elemento particolarmente delicato è l’impatto sulle comunità situate nella fascia appenninica, in particolare quelle colpite dai terremoti, come Camerino, Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera, dove la neve complica ulteriormente le condizioni di vita e le operazioni di ricostruzione.

I Vigili del fuoco stanno affrontando un notevole carico di lavoro, con interventi urgenti per rimuovere alberi e rami caduti, spesso a causa del peso della neve accumulata.

Si sono verificati diversi episodi di caduta di piante su veicoli in sosta o in transito, fortunatamente senza feriti, testimoniando la fragilità degli elementi naturali e la necessità di un monitoraggio costante.

Si prevede un miglioramento graduale a partire dal pomeriggio del 7 gennaio, con l’arrivo di schiarite.

Tuttavia, le temperature rimarranno prossime allo zero, con possibili cali significativi nei prossimi giorni, aumentando il rischio di formazione di ghiaccio e rendendo ancora più precaria la situazione nelle zone montane.

L’allerta meteo rimane in vigore almeno fino alla mattina successiva, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.