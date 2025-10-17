Marche Trail: Sei Cento Ciclisti per un Viaggio tra Natura e Cultura.

Il cuore delle Marche ha pulsato al ritmo delle ruote, accogliendo un’ondata di oltre seicento ciclisti provenienti da ogni angolo d’Europa per l’ottava edizione del Marche Trail, un’esperienza cicloturistica che si è snodata dal 10 al 12 ottobre.

Il punto nevralgico dell’evento, il “Marche Trail Village”, si è allestito nel contesto suggestivo della Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra, testimoniando un legame profondo tra sport, natura e cultura regionale.

Quest’anno, il Marche Trail ha registrato un numero di partecipanti senza precedenti, un segnale tangibile della crescente popolarità di questa formula unica che coniuga l’avventura sportiva con la scoperta del territorio.

A catalizzare l’interesse, oltre alle condizioni meteorologiche favorevoli, ha contribuito il debutto del “One Shot Social Gravel”, una novità pensata per gli appassionati di gravel bike, che ha aggiunto una nuova dimensione all’offerta.

I percorsi proposti, il “Classic 300” (100 chilometri al giorno) e il “Wild 400” (oltre cento chilometri quotidiani), si sono rivelati veri e propri itinerari di immersione sensoriale, conducendo i partecipanti attraverso un paesaggio variegato e mozzafiato: dalle coste sabbiose al dolce declivio delle colline, dalle aspre formazioni dei calanchi alle maestose vette dei Sibillini.

Questa diversità paesaggistica, unita alla sfida fisica, ha trasformato ogni partecipante in protagonista indiscusso del proprio viaggio, in un percorso che trascende la semplice competizione sportiva.

Il Marche Trail, infatti, si distingue per la sua filosofia: non è una gara, bensì un viaggio interiore, una sfida personale che esalta il valore della perseveranza e della scoperta.

La filosofia stessa dell’evento si traduce in un impatto positivo sull’economia e la promozione turistica dei borghi attraversati.

I ciclisti hanno contribuito attivamente alla vitalità del territorio, sostando per pernottamenti, pasti e acquisti, creando un circolo virtuoso che rafforza l’identità locale.

Un elemento di novità particolarmente apprezzato è stata l’inclusione di Macerata nel percorso, un’aggiunta strategica che ha arricchito l’esperienza dei partecipanti e che, come anticipano gli organizzatori, diventerà un punto fermo delle edizioni future.

Il debutto del “One Shot Social Gravel”, svoltosi domenica 12 ottobre, ha riscosso un successo immediato, con un centinaio di appassionati che hanno affrontato un anello di circa 100 chilometri sulle strade bianche del Maceratese.

Questo format, pensato per un’immersione più breve e intensiva nel territorio, proseguirà a novembre con un nuovo appuntamento dedicato all’ammirazione dei colori autunnali, ampliando ulteriormente l’offerta di esperienze cicloturistiche nelle Marche.

Il successo di quest’anno conferma la capacità del Marche Trail di coniugare sport, natura, cultura e sviluppo locale, consolidando il suo ruolo di vetrina enogastronomica e paesaggistica per il territorio marchigiano.