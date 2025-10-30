Marche: Via libera al Rendiconto 2024, ok della Corte dei Conti

La Regione Marche ha ottenuto la chiusura positiva del processo di parificazione del Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2024.

La decisione, assunta dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, sancisce la regolarità contabile dell’amministrazione, con il parere di concerto della Procura Regionale, guidata da Alessandra Pomponio, che ne convalida la conformità.

L’approvazione giunge a seguito di un’attenta analisi che, pur evidenziando aree di criticità, ha valutato nel complesso la coerenza dell’azione amministrativa con gli obiettivi prefissati e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

L’udienza di approvazione, tenutasi nell’imponente cornice della Loggia dei Mercanti di Ancona, ha visto la partecipazione del Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e del neo Assessore Regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro.

La loro presenza testimonia l’importanza del momento e l’attenzione della Giunta regionale verso le questioni sollevate dal controllo contabile.

L’esame condotto dalla Corte dei Conti non si è limitato a una verifica formale, ma ha approfondito diverse aree strategiche per la regione.

In particolare, sono state esaminate le dinamiche relative alla sanità, con un focus sulle problematiche legate alle liste d’attesa e alla cosiddetta “mobilità passiva” – il flusso di pazienti che, per cure specialistiche, si spostano da altre regioni, gravando sul sistema sanitario marchigiano.

L’analisi ha messo in luce la necessità di interventi mirati per ottimizzare l’offerta sanitaria locale, ridurre i tempi di attesa e incentivare la permanenza dei pazienti nel proprio territorio di residenza, promuovendo l’integrazione tra servizi sanitari regionali e interregionali.

Un altro capitolo cruciale dell’indagine riguarda la complessa ricostruzione post-sisma, un processo ancora in corso che richiede un’impegnativa gestione di risorse finanziarie e una rigorosa applicazione delle normative in materia di edilizia e urbanistica.

La Corte dei Conti ha verificato l’efficacia delle misure adottate per accelerare la ricostruzione, monitorando l’utilizzo dei finanziamenti erogati e valutando l’impatto delle iniziative sulla comunità colpita.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un’occasione unica per modernizzare l’economia e promuovere la transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile.

La Corte dei Conti ha esaminato i progetti finanziati con risorse PNRR, verificando la loro coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, l’effettiva capacità di realizzazione e l’impatto sulla crescita economica e sociale della regione.

L’obiettivo è garantire che i fondi europei siano spesi in modo efficiente e trasparente, massimizzando i benefici per la comunità marchigiana.

L’approvazione del Rendiconto Generale, pur con le riserve emerse, rappresenta un passo avanti verso la trasparenza e l’accountability dell’amministrazione regionale.

I rilievi formulati dalla Corte dei Conti costituiscono un utile stimolo per migliorare la gestione delle risorse pubbliche e per affrontare le sfide che attendono la regione, con l’obiettivo di garantire un futuro prospero e sostenibile per tutti i cittadini marchigiani.

Il dialogo costruttivo tra l’amministrazione regionale, la Corte dei Conti e la Procura Regionale si conferma uno strumento fondamentale per promuovere una governance responsabile e orientata al benessere collettivo.