Master di Farmacia: Camerino e San Benedetto al servizio del SSN

San Benedetto del Tronto ha ospitato l’avvio della XXIII edizione del prestigioso Master di II livello “Manager di Dipartimenti Farmaceutici” dell’Università di Camerino, un evento che ha radunato oltre 300 professionisti provenienti da diciotto regioni italiane. La cerimonia inaugurale, arricchita dalla presenza di figure istituzionali di spicco come il rettore Graziano Leoni, il senatore Guido Castelli, il sindaco locale, il presidente del Gimbe Nino Cartabellotta e rappresentanti della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO), ha segnato un ulteriore passo avanti nella formazione di leadership nel settore farmaceutico.Questo Master, unanimemente riconosciuto come l’unico nel suo genere a livello nazionale, si pone come risposta strategica alle sfide complesse che il Servizio Sanitario Nazionale si trova ad affrontare. L’evoluzione tecnologica, la pressante necessità di ottimizzare le risorse, l’espansione della domiciliarizzazione delle cure e la crescente richiesta di modelli assistenziali innovativi richiedono farmacisti dotati di competenze non solo scientifiche, ma anche manageriali e strategiche.Il programma didattico, curato dal professor Carlo Cifani, direttore del Master, mira a fornire ai partecipanti una solida base di conoscenze trasversali e specifiche per la professione, con un focus sull’integrazione di principi di management avanzato con la profonda conoscenza del settore farmaceutico. L’edizione corrente introduce una significativa novità: una sessione didattica intensiva presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un centro di eccellenza riconosciuto a livello europeo per la sua avanzata organizzazione e l’innovazione nei processi di farmacia ospedaliera. Questa esperienza diretta offrirà ai partecipanti l’opportunità unica di osservare in prima persona la gestione operativa e strategica di un dipartimento farmaceutico di alto livello.Il successo del Master è testimoniato dall’alto grado di soddisfazione espresso dai partecipanti all’edizione precedente, con il 97% che ha valutato positivamente l’esperienza formativa, un dato che conferma la rilevanza e l’efficacia del percorso. Il rettore Leoni ha sottolineato come la longevità del Master, che si rinnova da oltre vent’anni, sia un indicatore della capacità dell’Università di Camerino di anticipare e rispondere in modo proattivo alle esigenze in continua evoluzione del mondo professionale.Il percorso formativo, strutturato in moduli specialistici, affronterà temi cruciali quali la gestione economico-finanziaria dei dipartimenti farmaceutici, l’ottimizzazione della logistica sanitaria, i processi di selezione e approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, la gestione del rischio clinico e la governance. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei modelli organizzativi, alla leadership nel contesto sanitario, alla digitalizzazione dei processi e all’utilizzo dei dati per il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti. L’obiettivo finale è quello di formare manager capaci di guidare e innovare i dipartimenti farmaceutici, contribuendo attivamente al miglioramento dell’efficienza, della sicurezza e dell’equità del Servizio Sanitario Nazionale.