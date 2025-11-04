cityfood
cityeventi
martedì 4 Novembre 2025
Ancona Cronaca

Matelica rinasce: il Palazzo Comunale, simbolo di speranza.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il cuore pulsante di Matelica riemerge dalle macerie, incarnando la resilienza e la determinazione di una comunità segnata dal terremoto del 2016.

Un tassello fondamentale di questo percorso di rinascita si concretizza con il completamento del Palazzo Comunale, edificio che trascende la sua funzione amministrativa per divenire un potente simbolo di identità civica e speranza per il futuro.
Il Commissario straordinario per la rinasc

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap