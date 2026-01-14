MedicieFriends: Arte, Solidarietà e Prevenzione a Osimo

- PUBBLICITA -

Un’ondata di talento e solidarietà si prepara a illuminare il Teatro La Nuova Fenice di Osimo: venerdì 16 gennaio alle ore 20:30, MedicieFriends e la Croce Rossa Osimo (Ancona) presentano uno spettacolo unico nel suo genere, un vero e proprio crogiolo di arte e impegno sociale.

I biglietti, disponibili su VivaTicket e in biglietteria fino all’inizio dello spettacolo, sono l’ingresso a una serata che va ben oltre l’intrattenimento, rappresentando un gesto concreto a favore della salute della comunità.

Questo evento, parte di un tour itinerante che ha già conquistato i principali teatri delle Marche, incarna la filosofia di MedicieFriends: unire la passione per l’arte alla dedizione per la prevenzione medica.

Sul palco, un cast eccezionale di medici-artisti si esibirà in un alternarsi di performance coinvolgenti, arricchite dalla presenza illustre del Maestro Marco Santini, Zona Musica, della scuola di danza Danzarte, Marco Poeta, Carlo Sprovieri e l’Orchestra Opus.

Il tour, che ha già visto la partecipazione di oltre 6.300 spettatori e coinvolto 1.200 artisti di ogni livello, ha già lasciato un segno significativo nel 2023 a Osimo, devolvendo ben 74.000 euro a progetti di solidarietà.

L’obiettivo di questa edizione non è solo quello di superare questa cifra, ma anche di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, pilastri fondamentali per una vita più lunga e in salute.

L’impegno a favore della salute della comunità non si limita allo spettacolo: nel corso del mese di gennaio, la Croce Rossa Osimo, in collaborazione con Croce Azzurra di Sirolo, Aido, gruppo comunale di Sirolo e un team di medici provenienti dall’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, offrirà tre giornate dedicate alla prevenzione cardiovascolare.

Queste iniziative, che si terranno a Sirolo (17 e 18 gennaio), Offagna (24 e 25 gennaio) e a Osimo (31 gennaio e 1 febbraio), offriranno screening gratuiti su prenotazione, un servizio cruciale per individuare precocemente potenziali rischi e fornire un supporto personalizzato.

Il progetto, sostenuto dal patrocinio della Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione un ambulatorio itinerante, e dai comuni di Osimo, Offagna e Sirolo, è reso possibile anche grazie al generoso supporto di Astea Energia e all’instancabile lavoro di numerosi volontari, che con la loro dedizione contribuiscono a realizzare un impatto positivo sul territorio.

Ogni spettatore, con il proprio acquisto di un biglietto, diventa parte attiva di questa catena di solidarietà, contribuendo a costruire un futuro più sano e consapevole per tutti.