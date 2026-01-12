Medicina Marche: solo il 17% supera il test, Univpm offre recupero.

- PUBBLICITA -

Il severo scrutinio del semestre, un vero banco di prova per gli aspiranti medici e odontoiatri delle Marche, ha visto l’Università Politecnica delle Marche (Univpm) pubblicare le attese graduatorie.

Un dato significativo emerge dall’analisi dei risultati: solo il 17% dei 1.054 candidati, pari a 180 studenti, ha conseguito il superamento con successo dei tre esami fondamentali di chimica, biologia e fisica, pilastri imprescindibili per la formazione scientifica.

Questo risultato, sebbene apparentemente contenuto, incide profondamente sulla composizione delle matricole future, considerando i 389 posti totali disponibili, suddivisi in 364 per Medicina e 25 per Odontoiatria.

La competizione, come spesso accade in questi contesti, si rivela agguerrita, richiedendo una preparazione accurata e una solida base scientifica.

L’attenzione dell’Univpm si rivolge ora ai 209 studenti che, pur non avendo completato il percorso con il massimo dei voti, presentano uno o due debiti formativi.

L’ateneo, dimostrando una politica di inclusione e un impegno verso il supporto alla formazione, ha predisposto un piano di esami di recupero, offrendo loro un’opportunità concreta per colmare le lacune e accedere al corso di laurea.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza di una formazione continua e personalizzata, riconoscendo che ogni studente possiede ritmi e punti di forza differenti.

Il numero di candidati bocciati evidenzia, inoltre, la necessità di una riflessione più ampia sui metodi di preparazione e sull’adeguatezza dei programmi di studio pre-universitari.

Potrebbe essere utile analizzare le aree in cui si concentrano le maggiori difficoltà, per implementare interventi mirati a rafforzare le competenze di base degli studenti.

La pubblicazione delle graduatorie non segna una conclusione, ma piuttosto un punto di partenza per un percorso di crescita professionale e personale.

L’Univpm si impegna a fornire un ambiente stimolante e ricco di opportunità per la formazione di medici e odontoiatri competenti, responsabili e attenti alle esigenze della società.

L’auspicio è che, attraverso un impegno condiviso, gli studenti possano raggiungere il successo e contribuire al progresso della scienza medica e della salute pubblica.