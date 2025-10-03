Medico Digitale Gemello: Rivoluzione Sanitaria nelle Marche

Oltre l’Assistenza Virtuale: L’Avvento del Medico Digitale Gemello e la Trasformazione del Sistema Sanitario MarcheseL’innovazione si fa corpo: l’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) delle Marche, in collaborazione con il Festival della Salute 2025 e nell’ambito di Extra Salute, presenta un prototipo rivoluzionario che ridefinisce il concetto di assistenza sanitaria digitale.

Non si tratta più di un chatbot, ma di un medico digitale dotato di un avatar umanoide incredibilmente realistico, capace di una sincronizzazione labiale perfetta e di un’interazione che mira a replicare l’empatia e la comprensione tipiche della relazione medico-paziente.

Questa iniziativa, che ha già suscitato l’attenzione a livello internazionale dopo la sua prima esposizione al G7 Salute, segna un passo fondamentale verso una nuova era nella gestione della salute.

L’evento, che si terrà domenica 5 ottobre presso il Museo Archeologico Nazionale di Ancona, è concepito come un’immersione nel futuro della medicina.

Il dottor Marco Mazzanti, cardiologo e consulente esperto in intelligenza artificiale, guiderà il pubblico attraverso l’evoluzione del progetto, illustrando i progressi compiuti negli ultimi dodici mesi, dalla primissima versione prototipale all’attuale generazione di “medici digitali gemelli”, progettati per assomigliare e interagire in modo sempre più naturale.

La dimostrazione pratica sarà il fulcro dell’evento.

Oltre alla presentazione del prototipo, è prevista una sessione “dietro le quinte” che svelerà il complesso processo di creazione dell’avatar: dall’addestramento dell’intelligenza artificiale che ne alimenta le risposte, alla creazione della voce sintetica, fino alla meticolosa progettazione del movimento e della sincronizzazione labiale, elementi cruciali per l’illusione della presenza reale.

Seguirà una tavola rotonda multidisciplinare, con il direttore di Cardiologia e UTIC, dottor Marco Marini, e la direttrice del Pronto Soccorso e Obi, dottoressa Susanna Contucci, che analizzeranno le potenzialità e le sfide dell’integrazione dell’intelligenza artificiale in diversi reparti ospedalieri.

L’obiettivo primario è quello di alleggerire il carico di lavoro del personale medico e infermieristico, affrontando il problema delle lunghe liste d’attesa e ottimizzando l’accesso alle cure.

Il “medico virtuale” non è inteso come sostituto, bensì come un supporto avanzato, in particolare per i medici di medicina generale, che potranno utilizzare questo strumento per la triagem preliminare e la gestione di problematiche minori, liberando risorse per i pazienti che necessitano di un intervento specialistico.

Il progetto non si limita all’aspetto tecnico; l’AOU delle Marche intende avviare dei trial clinici per ottenere la certificazione del sistema, garantendo la sua sicurezza ed efficacia.

L’umanizzazione della figura del medico digitale, attraverso l’adozione di un volto e una voce autentici, mira a creare un ponte di fiducia e a favorire una relazione empatica con i cittadini, superando la freddezza spesso associata alla tecnologia.

La serata si concluderà con un dialogo aperto con il pubblico, offrendo l’opportunità di porre domande direttamente al medico digitale e agli esperti presenti.

Le prospettive future, che includono lo sviluppo di un ospedale virtuale integrato e accessibile da remoto, saranno illustrate, delineando una visione ambiziosa per il futuro del sistema sanitario regionale.

L’evento, ad accesso libero, rappresenta un invito a partecipare attivamente alla trasformazione della sanità, abbracciando le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica al servizio del benessere collettivo.