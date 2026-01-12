Mensa Scolastica a Villa Sant’Antonio: Un Volano per Famiglie e Comunità

- PUBBLICITA -

Un Nuovo Hub di Servizi per l’Infanzia a Villa Sant’Antonio: La Mensa Scolastica come Volano di Sviluppo ComunitarioUna nuova infrastruttura dedicata al benessere e alla crescita dei bambini ha aperto le sue porte a Villa Sant’Antonio: una moderna mensa scolastica, progettata per accogliere fino a ottanta alunni della scuola Falcone Borsellino.

L’inaugurazione, a cui hanno partecipato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, l’assessora comunale all’Istruzione, Donatella Ferretti, e la dirigente scolastica Monica Grabioli, segna un passo significativo verso il potenziamento dell’offerta formativa e del supporto alle famiglie del territorio.

L’iniziativa, resa possibile grazie a un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e cofinanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU, rappresenta un investimento strategico per il futuro della comunità locale.

L’importo di 250.000 euro ha permesso di trasformare spazi precedentemente inutilizzati in un ambiente accogliente e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze nutrizionali e sociali dei bambini.

La creazione della mensa non è semplicemente un intervento strutturale, ma un elemento chiave di una visione più ampia che mira a rafforzare il legame tra scuola, famiglia e territorio.

La disponibilità di un servizio mensa qualificato costituisce un fattore di inclusione sociale, alleviando il carico sulle famiglie, spesso impegnate in spostamenti lavorativi e con limitata disponibilità di tempo per la preparazione dei pasti.

Questo servizio, in particolare, risponde a una specifica necessità del quartiere di Villa Sant’Antonio, dove la distanza dalle aree centrali e la dinamicità del tessuto economico richiedono soluzioni innovative per la conciliazione tra vita familiare e professionale.

La dirigente scolastica Monica Grabioli ha sottolineato come la nuova mensa rappresenti un valore aggiunto per l’istituto, un tassello fondamentale nella costruzione di una scuola moderna e attenta al benessere degli alunni.

In concomitanza con l’apertura della mensa, sono previste le iscrizioni per il nuovo anno scolastico (dal 13 gennaio al 14 febbraio), un momento cruciale per le famiglie che desiderano scegliere la scuola Falcone Borsellino, ora arricchita da questa importante offerta di servizi.

L’assessora Donatella Ferretti ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire servizi di alta qualità, essenziali per elevare il livello dell’offerta formativa e supportare le famiglie.

La mensa scolastica si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo del territorio, finalizzato a creare un ambiente favorevole alla crescita dei bambini e al benessere della comunità.

L’obiettivo è quello di promuovere un modello di scuola che non sia solo un luogo di apprendimento, ma anche un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di incontro e di crescita condivisa.

Si prevede, inoltre, di estendere il servizio mensa anche agli studenti della scuola primaria, in funzione dell’attivazione di progetti di tempo pieno e di iniziative in orario extrascolastico, ampliando così la sua portata e il suo impatto positivo sulla comunità.