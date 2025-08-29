Mezzavalle Libera: Arte, Canoa e la Battaglia per il Mare Libero

Mezzavalle Libera: Un Grido di Libertà tra Onda e ArteDomenica 31 agosto, la spiaggia di Mezzavalle, cuore pulsante della riviera del Conero ad Ancona, si tinge di un’energia vibrante, accogliendo l’edizione numero diciotto dell’evento simbolo promosso dal comitato Mezzavalle Libera.

Più che una semplice gara, si tratta di una dichiarazione di intenti, un atto di resistenza pacifica volto a riaffermare il diritto all’accesso libero e incondizionato al mare e alle sue coste.

Quest’anno, l’evento si arricchisce di una novità significativa: il primo Canoa Pride, un percorso simbolico che da Mezzavalle si dirigerà verso lo Scoglio della Vela, un faro di speranza per un futuro più equo e inclusivo.

L’appello del comitato è chiaro e urgente: è tempo di ripensare il modello di gestione delle coste, superando la logica delle concessioni balneari che limitano drasticamente lo spazio pubblico a favore di interessi privati.

La crescente domanda di spiagge libere, testimoniata dal tutto esaurito del 2025 e dalla contemporanea sottoutilizzazione di molti stabilimenti balneari, rappresenta un segnale inequivocabile: il desiderio di spazi accessibili, gratuiti, naturali e condivisi è vivo e desideroso di esprimersi.

Questa tendenza non è solo un fenomeno passeggero, ma il riflesso di un cambiamento culturale profondo, un desiderio collettivo di riconnettersi con la natura e ripro: