Monte San Giusto aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili

Monte San Giusto si proietta verso un futuro più resiliente e inclusivo, aderendo ufficialmente alla Rete dei Comuni Sostenibili. Questo significativo passo segna l’inizio di un percorso collaborativo con l’associazione, attiva dal 2021 e dedita a supportare gli enti locali italiani nell’implementazione concreta degli obiettivi strategici delineati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La consegna del riconoscimento “Libellula Comuni Sostenibili” presso la sede comunale non è un semplice atto formale, ma il sigillo di un impegno profondo e radicato nel tessuto amministrativo e sociale del territorio.L’adesione si inserisce in un contesto regionale di crescente consapevolezza e azione. Le Marche si distinguono a livello nazionale per l’elevato numero di comuni che hanno abbracciato i principi della sostenibilità, dimostrando una volontà diffusa di tradurre gli ideali in azioni concrete. Questo approccio va oltre la mera dichiarazione di intenti, promuovendo un sistema di monitoraggio partecipativo e trasparente, basato su indicatori locali specifici. Questi indicatori, frutto di un’attenta analisi del contesto territoriale, permettono di valutare l’efficacia delle politiche implementate e di orientare gli sforzi verso un miglioramento continuo.”La sostenibilità non è un optional, ma un imperativo etico e strategico”, ha sottolineato Erica Corradini, assessore comunale. “Da sempre, la nostra amministrazione si impegna a promuovere politiche che coniughino la tutela dell’ambiente con lo sviluppo economico e l’equità sociale. Abbiamo investito in iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale, a favorire l’innovazione e a valorizzare il nostro patrimonio culturale. Tuttavia, siamo convinti che la vera sostenibilità passi anche attraverso la riduzione delle disuguaglianze, garantendo a tutti i cittadini opportunità di crescita e benessere.”L’approccio di Monte San Giusto, in linea con la visione della Rete dei Comuni Sostenibili, pone un’enfasi particolare sull’interconnessione tra le dimensioni ambientali, economiche e sociali. Si riconosce che un vero progresso non può prescindere dalla giustizia sociale e dalla promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. La partecipazione dei cittadini, delle associazioni e del mondo economico è considerata un elemento chiave per il successo di questo percorso trasformativo.Giovanni Gostoli, direttore generale della Rete dei Comuni Sostenibili, ha evidenziato come l’adesione di Monte San Giusto rappresenti un ulteriore tassello in un mosaico di comunità virtuose che stanno contribuendo a costruire un futuro più equo e sostenibile per l’Italia. La sfida, ora, è quella di rafforzare la collaborazione tra i comuni, condividere buone pratiche e sviluppare soluzioni innovative per affrontare le complesse sfide globali, dalla crisi climatica alla povertà energetica, dalla disoccupazione giovanile alla perdita di biodiversità. Il percorso verso l’Agenda 2030 è lungo e impegnativo, ma l’impegno congiunto dei comuni, delle istituzioni e della società civile rappresenta la chiave per un futuro più prospero e resiliente per tutti.