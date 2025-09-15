Montegiorgio: Proteste e polemiche per la visita del Ministro Valditara

La protesta si alza a Montegiorgio, un grido di sconcerto e disapprovazione che accompagna l’arrivo del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Davanti al teatro Alaleona, una folla si è radunata, esprimendo un sentimento di profonda insoddisfazione per la gestione delle risorse pubbliche destinate al sistema scolastico e per le modalità con cui l’iniziativa è stata orchestrata.

Le voci, amplificate dal disagio cittadino, denunciano una distanza percepita tra le promesse di rinnovamento e la realtà concreta delle scuole, con particolare riferimento alla retribuzione del personale docente e alle condizioni di lavoro.

L’evento, concepito come una visita istituzionale volta a celebrare l’inizio dell’anno scolastico, è stato immediatamente avvolto da un’aura di polemica, alimentata soprattutto dalle forze di centrosinistra.

La presenza di Chiara Croce, giovane esponente dei Giovani Democratici marchigiani, e dell’ex consigliera regionale Letizia Bellabarba, con un chiaro riferimento alla canzone simbolo della Resistenza, ha dato il segnale di una contestazione organizzata.

Il Partito Democratico, attraverso la sua federazione provinciale fermana, ha formalizzato la propria opposizione presentando un esposto, sollevando dubbi sulla liceità dell’iniziativa in un periodo così delicato, a ridosso delle elezioni regionali.

Il cuore della contestazione risiede nella percezione di una strumentalizzazione politica.

L’iniziativa, a giudizio degli oppositori, si configura più come una campagna elettorale mascherata da evento istituzionale, priva di un reale interesse per le problematiche che affliggono il mondo della scuola.

Si contesta, in particolare, la scelta di includere nel protocollo di accoglienza i saluti istituzionali del vicesindaco Alan Petrini, candidato con la Lega, partito politico a cui è legato il Ministro Valditara.

Questa scelta, considerata una palese violazione del principio di neutralità, alimenta il sospetto di una mescolanza ingiustificabile tra ruoli politici e responsabilità istituzionali.

Anche la presenza di Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega, ha contribuito ad accrescere la tensione.

L’accusa principale è quella di trasformare le scuole in veri e propri palcoscenici per fini elettorali, calpestando il delicato equilibrio tra le diverse sensibilità politiche.

Si interroga la validità del rispetto del principio di imparzialità e parità di trattamento, pilastri fondamentali di un’amministrazione scolastica che dovrebbe garantire un ambiente di apprendimento equo e sereno per tutti gli studenti.

La vicenda solleva interrogativi fondamentali sulla gestione della cosa pubblica e sulla necessità di tutelare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, preservandole da influenze politiche potenzialmente destabilizzanti e compromettenti per la loro funzione educativa.

La protesta, dunque, non è solo un dissenso all’evento, ma un monito a garantire trasparenza, imparzialità e rispetto delle regole in ogni ambito della vita pubblica.