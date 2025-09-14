Montegranaro sotto shock: anziana vittima di furto e violenza.

Un atto di effrazione e una grave violazione della dignità umana hanno scosso la tranquilla comunità di Montegranaro, in provincia di Fermo.

Una donna anziana, ignara del pericolo, è stata vittima di un crimine particolarmente odioso, perpetrato da un uomo di trentatré anni, originario della Campania, che ora si trova ad affrontare accuse di furto in abitazione e, con gravità superiore, di violenza sessuale.

L’evento si è consumato durante la serata, in un contesto di ondate di calore che hanno spinto la vittima a lasciare una finestra socchiusa per garantire una ventilazione minima.

L’aggressore, approfittando di questa vulnerabilità, si è introdotto nell’abitazione cogliendo di sorpresa la donna, intenta a guardare la televisione.

L’azione del criminale, oltre alla violazione della proprietà privata, ha comportato un atto di aggressione fisica e psicologica di estrema gravità.

Dopo aver immobilizzato la vittima, coprendole il viso con una mano in un gesto che ha generato paura e sofferenza, l’uomo le ha strappato dal collo una collana d’oro, di valore stimato in circa cinquecento euro, prima di fuggire.

L’episodio ha immediatamente suscitato profonda indignazione e preoccupazione tra i residenti.

Le forze dell’ordine, prontamente allertate, hanno avviato un’indagine mirata e accurata, basata sulla denuncia dettagliata della vittima e sulla raccolta di eventuali testimonianze.

Attraverso un’attività investigativa meticolosa, i Carabinieri sono riusciti a identificare e denunciare l’aggressore alla Procura della Repubblica.

Il caso solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza nelle aree residenziali, sulla necessità di rafforzare la prevenzione dei furti in abitazione e, soprattutto, sulla tutela della dignità delle persone anziane, spesso più vulnerabili e sole.

L’episodio evidenzia, inoltre, come un gesto apparentemente marginale, come lasciare una finestra aperta, possa trasformarsi in un’apertura a un crimine con conseguenze devastanti per la vittima.

Si aprono ora le vie legali per l’individuazione della giusta punizione per l’aggressore, e si auspica una riflessione collettiva sulla sicurezza e sulla solidarietà comunitaria.