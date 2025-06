Musica, Ricordi e Tradizione: Anni Azzurri Conero in Festa

Un’Estate di Emozioni: La Residenza Anni Azzurri Conero Celebra la Musica e la MemoriaLa Residenza Anni Azzurri Conero, incastonata in un angolo di Ancona, si prepara a un evento unico e significativo: un pomeriggio dedicato alla musica, trasformando gli spazi in una vera e propria “discoteca” a cielo aperto. L’iniziativa, parte del progetto nazionale “Resi-dance – la musica che fa ballare le residenze” del Gruppo Kos, coinvolgerà tutte le 61 residenze sparse in otto regioni italiane, creando un filo conduttore sonoro che le unirà.Il 20 giugno, in coincidenza con la Festa Internazionale della Musica, una celebrazione globale del solstizio d’estate che risuona in oltre 120 nazioni, la residenza marchigiana si animerà con un’atmosfera festosa e coinvolgente. Il team di Radio Anni Azzurri, guidato dal Dj Andrea Mercurio, sarà il punto di partenza per diffondere brani musicali che inonderanno le residenze, creando un’esperienza condivisa di gioia e nostalgia.A impreziosire ulteriormente l’evento, la presenza del Gruppo Folk “La Campagnola”, che intratterrà gli ospiti con danze e canti tradizionali marchigiani, vestiti con i loro costumi tipici, offrendo un assaggio della ricca cultura locale.L’iniziativa non si limita a un semplice intrattenimento. Si tratta di un’immersione nel passato, un viaggio emozionale attraverso le colonne sonore della vita. Ogni residenza Anni Azzurri è stata invitata a raccogliere dai propri ospiti le canzoni che rappresentano momenti significativi della loro esistenza: brani ascoltati durante feste giovanili, serate romantiche, balli sfrenati o semplicemente indimenticabili occasioni. Non solo il titolo, ma anche la dedica personale, la storia dietro la scelta, il ricordo che ogni melodia evoca, saranno condivisi, creando un ponte tra generazioni e un mosaico di esperienze di vita.La playlist ufficiale, nata da questo profondo esercizio di memoria collettiva, sarà poi resa disponibile sul canale Spotify delle residenze del Gruppo Kos e sull’App di Radio Anni Azzurri, un’eredità musicale che potrà essere apprezzata anche al di fuori delle mura della residenza.”Festeggeremo con i nostri ospiti, i loro familiari, gli operatori e le istituzioni invitate l’inizio dell’estate con un evento speciale tutto da ballare”, commenta Angelica Sabbatini, direttrice della Residenza Anni Azzurri Conero, sottolineando l’importanza di un’esperienza inclusiva e partecipata, un momento di condivisione e di celebrazione della vita in tutte le sue sfumature. L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire il potere terapeutico della musica, un linguaggio universale capace di evocare emozioni, risvegliare ricordi e creare connessioni significative, contribuendo al benessere psicofisico degli ospiti e alla valorizzazione del loro patrimonio umano.