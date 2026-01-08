Nuova caserma dei vigili del fuoco a Fano: via libera ai lavori!

- PUBBLICITA -

La realizzazione di una moderna e funzionale caserma dei vigili del fuoco a Fano, una priorità strategica per la sicurezza del territorio, entra ufficialmente nella sua fase operativa.

Questa mattina, con la sottoscrizione del verbale di consegna, è stato formalmente trasferito il cantiere alla ditta appositamente selezionata tramite appalto, segnando l’inizio di un percorso che mira a fornire al corpo dei vigili del fuoco una struttura all’avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle crescenti esigenze operative.

La scelta dell’area di Chiaruccia, un’ubicazione attentamente valutata, risponde a criteri di accessibilità e ottimizzazione dei tempi di risposta.

La posizione strategica consentirà al corpo dei vigili del fuoco di raggiungere rapidamente ogni punto del territorio comunale e delle aree limitrofe, migliorando significativamente l’efficacia degli interventi in situazioni di emergenza.

L’infrastruttura, concepita secondo i più moderni standard di sicurezza e sostenibilità, non sarà semplicemente un edificio, ma un presidio avanzato per la protezione civile.

Le prime attività sul cantiere sono programmate a partire dalla prossima settimana, con un focus iniziale sull’organizzazione logistica e l’allestimento delle opere preliminari.

Aset, partner strategico nel progetto, si occuperà della fornitura di risorse e degli allacciamenti necessari per l’avvio dei lavori.

Il cronoprogramma previsto, esteso su un arco temporale di due anni, riflette la complessità del progetto e l’impegno a garantire la massima qualità costruttiva.

“Questa è una data importante per la nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi durante la cerimonia di consegna.

“La nuova caserma rappresenta un investimento cruciale per la sicurezza e la resilienza della nostra città.

Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro efficiente e moderno, che rifletta il valore del servizio reso quotidianamente dai vigili del fuoco, professionisti coraggiosi e dediti al bene comune.

Ci impegneremo a monitorare costantemente l’andamento dei lavori, per garantire il rispetto dei tempi e la massima trasparenza nei confronti dei cittadini.

“Il progetto, oltre ad assicurare una risposta più rapida in caso di emergenza, si propone di incorporare soluzioni innovative nel campo dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale ridotto, contribuendo attivamente alla transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile per l’intera comunità.

La nuova caserma dei vigili del fuoco di Fano si prefigge, dunque, di essere un simbolo di progresso, sicurezza e responsabilità sociale.