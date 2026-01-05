Nuova RM a Pesaro: Diagnosi più rapide e meno attesa

- PUBBLICITA -

L’implementazione di un secondo sistema di Risonanza Magnetica (RM) presso il presidio ospedaliero di Pesaro segna un avanzamento significativo per il servizio sanitario regionale e una risposta concreta alle pressanti richieste della comunità.

L’annuncio, formulato dall’assessore alla sanità delle Marche, Paolo Calcinaro, durante la cerimonia di presentazione del nuovo macchinario, sottolinea non solo l’innovazione tecnologica introdotta, ma anche l’impegno a superare le criticità esistenti.

Il nuovo strumento, dotato di un sofisticato arco radiologico portatile ad alte prestazioni, offre un salto qualitativo nella diagnostica per immagini.

L’utilizzo di questa tecnologia all’avanguardia non si limita alla maggiore accuratezza e dettaglio delle immagini acquisite, ma si estende alla possibilità di eseguire esami più rapidi e confortevoli per il paziente, contribuendo a ridurre l’ansia e a migliorare l’esperienza complessiva.

La decisione di investire in una seconda RM risponde a due imperativi cruciali.

In primis, l’esigenza di potenziare l’offerta di servizi diagnostici di alta qualità, consentendo ai professionisti sanitari di ottenere informazioni più precise e tempestive per una diagnosi accurata e un trattamento efficace.

In secondo luogo, l’obiettivo di alleggerire il carico sulle liste d’attesa, un tema particolarmente sentito dalla popolazione.

La disponibilità di due sistemi di RM, infatti, incrementa la capacità di eseguire esami e contribuisce a ridurre i tempi di attesa, rispondendo a un’urgenza riconosciuta.

L’investimento strategico va oltre la semplice installazione di un nuovo macchinario.

La portabilità dell’arco radiologico offre flessibilità operativa, permettendo, in caso di necessità, di dislocare il secondo sistema in altre strutture sanitarie del territorio, ottimizzando l’allocazione delle risorse e garantendo una copertura più ampia del servizio.

Questa capacità di adattamento si rivela particolarmente importante in contesti dinamici e con esigenze variabili.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento del sistema sanitario regionale.

A tal proposito, l’assessore Calcinaro ha precisato che l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino riceverà un incremento di risorse finanziarie, pari a 10.7 milioni di euro, rispetto all’anno precedente.

Questa iniezione di capitale consentirà all’azienda di rispondere efficacemente alle necessità del territorio, attraverso l’attivazione di assunzioni straordinarie e aggiuntive di personale qualificato.

L’impegno dimostrato sottolinea la volontà di investire nel capitale umano, elemento imprescindibile per garantire un servizio sanitario di qualità e orientato al paziente.

L’obiettivo è quello di dotare il territorio di professionisti competenti e motivati, in grado di gestire le nuove tecnologie e di rispondere alle sfide future.