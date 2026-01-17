Nuova Scuola a Gradara: Un Investimento nel Futuro

- PUBBLICITA -

A Gradara, un Nuovo Capitolo per l’Educazione: Inaugurata la Scuola Secondaria di Primo GradoA Gradara, una comunità intera ha accolto con entusiasmo l’inaugurazione della nuova scuola secondaria di primo grado, un traguardo atteso da tempo e fortemente voluto per rispondere alle esigenze formative, di sicurezza e di socializzazione delle nuove generazioni.

L’edificio, destinato a diventare il cuore pulsante della comunità, sostituisce la precedente struttura, ormai inadeguata, e segna un investimento strategico per il futuro.

Il progetto, realizzato dall’impresa Iter Costruzioni di Pesaro con un investimento di 5,9 milioni di euro, ha beneficiato dei finanziamenti europei nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), concludendosi con una rapidità che testimonia l’efficienza e la qualità dell’intervento, senza gravare sulle casse comunali.

La scuola, concepita secondo elevati standard di sicurezza sismica e sostenibilità energetica, incarna un modello di eccellenza.

L’architettura innovativa e la funzionale disposizione degli spazi promuovono un ambiente di apprendimento stimolante e accogliente, dove ogni elemento è pensato per favorire la crescita personale e l’interazione sociale.

La struttura, completamente accessibile a persone con disabilità, si integra armoniosamente con le scuole primarie e dell’infanzia circostanti, creando un polo scolastico unificato e moderno.

L’edificio, esteso su una superficie di 1.200 metri quadri, si sviluppa su due piani, offrendo spazi dedicati a laboratori, aule speciali, una moderna biblioteca e aree ricreative all’aperto.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco: il sindaco Filippo Gasperi, il vice presidente della Giunta regionale Enrico Rossi, la consigliera regionale Micaela Vitri, l’europarlamentare Matteo Ricci, il dottor Gianni Russo dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la dirigente scolastica Simona Paolillo.

L’amministrazione comunale sottolinea come la nuova scuola non sia solo un edificio, ma un vero e proprio investimento nel futuro della comunità.

Rappresenta un simbolo di speranza, un luogo dove i giovani potranno costruire il proprio percorso formativo, sviluppare le proprie competenze e crescere come cittadini responsabili.

Il progetto non si limita all’aspetto strutturale: un sistema avanzato di efficienza energetica, con impianti fotovoltaici e soluzioni innovative per il risparmio idrico, minimizza l’impatto ambientale e contribuisce alla transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile.

La creazione di ampi spazi verdi e aree dedicate all’attività fisica all’aperto favorisce il benessere psicofisico degli studenti e promuove un’educazione olistica, che coniuga l’apprendimento con la cura dell’ambiente.

L’inaugurazione della nuova scuola segna un momento significativo per la città di Gradara, che rafforza il suo impegno per l’istruzione e la formazione delle nuove generazioni.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e stimolante per tutti i cittadini.

Se il castello rappresenta il cuore storico e identitario della città, le scuole diventano il cuore pulsante del futuro, il luogo dove si coltiva la speranza di un domani migliore.