Nuova Stazione Carabinieri a Urbania: sicurezza e servizi potenziati

La comunità di Urbania celebra l’inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri, un intervento infrastrutturale che segna un’evoluzione significativa nel presidio del territorio e nell’offerta di servizi di sicurezza. L’effettiva operatività della Stazione, trasferitasi in viale Michelangelo, 7, rappresenta il coronamento di un percorso collaborativo tra l’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione Comunale, finalizzato a garantire una presenza capillare e reattiva sul fronte della legalità.L’immobile, di proprietà comunale, è il risultato di una complessa opera di recupero e riqualificazione. Originariamente costruito per scopi diversi, è stato oggetto di un’approfondita revisione progettuale e strutturale, volta ad adeguarlo alle rigorose esigenze operative e funzionali dell’Arma. L’intervento non si è limitato alla semplice ristrutturazione, ma ha comportato un ripensamento completo degli spazi interni, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro moderno, efficiente e a misura d’uomo, sia per il personale dell’Arma che per i cittadini che vi si relazionano.La progettazione della nuova caserma ha tenuto in considerazione i più recenti parametri in materia di sicurezza sismica e antincendio, garantendo un elevato standard di protezione per tutti gli occupanti. Un’attenzione particolare è stata riservata alla sostenibilità ambientale, con l’adozione di soluzioni impiantistiche a basso consumo energetico e l’utilizzo di materiali ecocompatibili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dell’edificio e a promuovere una cultura della responsabilità ambientale.Oltre all’ottimizzazione degli spazi operativi, l’intervento ha previsto la creazione di aree dedicate all’accoglienza del pubblico, progettate per favorire la comunicazione e l’interazione tra i cittadini e le forze dell’ordine. La nuova sede mira a rafforzare il senso di vicinanza e fiducia tra l’Arma dei Carabinieri e la popolazione urbana, promuovendo un modello di sicurezza partecipata e orientato alla prevenzione.Si specifica che non sono previste modifiche alle modalità di contatto con la Stazione Carabinieri. I recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata rimangono invariati, assicurando la continuità del servizio e la facilità di accesso alle informazioni e agli interventi di competenza dell’Arma. L’inaugurazione della nuova sede segna un passo avanti nella sicurezza e nel benessere della comunità urbana, consolidando il ruolo dell’Arma dei Carabinieri come pilastro fondamentale nel tessuto sociale e nella tutela del territorio.