Nuovi agenti a Fabriano: un segnale di sicurezza per la città.

L’incremento di otto nuovi agenti presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano costituisce un segnale tangibile di rafforzamento della sicurezza urbana e territoriale, coronando un impegno costante e una sinergia collaborativa tra l’amministrazione comunale e la Questura di Ancona. L’assegnazione di queste risorse umane, in un contesto demografico e socio-economico complesso come quello montano, testimonia la priorità attribuita alla tutela della cittadinanza fabrianese.L’avviso arriva in un periodo delicato, segnato da un’onda di pensionamenti che ha messo a dura prova la resilienza del corpo di Polizia. Nonostante le sfide imposte da questa situazione, l’ufficio ha dimostrato una notevole capacità di adattamento, garantendo la continuità dei servizi essenziali, dalla gestione dei passaporti all’autorizzazione di armi, fino all’erogazione dei permessi di soggiorno. Parallelamente, l’impegno in operazioni di polizia giudiziaria, alcune di notevole rilevanza a livello nazionale, ha evidenziato la professionalità e la dedizione degli agenti.Tuttavia, la carenza di personale ha pesantemente compromesso l’efficacia del servizio di polizia “volante”, un elemento cruciale per la prevenzione e la risposta immediata alle emergenze. La sindaca Ghergo ha più volte sollevato questa problematica con il Questore Cesare Capocasa, sottolineando l’urgente necessità di risorse aggiuntive per assicurare una copertura adeguata del territorio.La presente assegnazione rappresenta una risposta concreta a tale richiesta, frutto di un intenso lavoro di mediazione e interlocuzione condotto dal Questore Capocasa e dalla Prefettura di Ancona con le sedi centrali del Ministero dell’Interno. Questo risultato eccezionale non solo compensa in parte le perdite umane recenti, ma contrasta anche la tendenza alla marginalizzazione dei centri minori, accentuata dalla progressiva dismissione di servizi pubblici, come ad esempio la sede della Motorizzazione Civile.L’arrivo di questi otto nuovi agenti rappresenta un fattore di speranza per la città, contribuendo a riaffermare il ruolo di Fabriano come fulcro strategico all’interno della zona montana. Si tratta di un passo fondamentale per la ripresa economica e sociale del territorio, creando le condizioni per una nuova fase di sviluppo e per la riconquista di un’attrattività che vada oltre i confini locali. La sicurezza, infatti, è un presupposto imprescindibile per la riqualificazione urbana e per il rilancio di un’economia basata sul turismo e sulla valorizzazione delle risorse locali.